Zdravý javor vs. hřiště pro děti: Praha 2 zaplatila PR agentuře za diskusi s občany 28 tisíc korun

PRAHA Nejprve rozhodnutí o stavbě nového hřiště, kvůli kterému měly padnout dva javory. Po pokácení jednoho z nich přišlo veřejné setkání zástupců radnice Prahy 2 s místními obyvateli se závěrem, že i druhý javor ustoupí stavbě hřiště. A nyní přišlo zjištění opozice, že si kvůli setkání radnice objednala PR agenturu za 28 tisíc korun bez DPH.

Právě tato zakázka vyvolala nejvíce emocí. Agenturu si Praha 2 objednala pro organizační a technické zabezpečení veřejného setkání s tématem „Výstavba nového sportovního hřiště ve škole Na Smetance“, které se uskutečnilo koncem června. „Tohle je taky pěkný - ta dehonestující veřejná debata stála 28 tisíc za PR agenturu. Fakt síla!“ reagovala na Facebooku obyvatelka městské části Kateřina Jechová. Více o debatě zde.



Zaplacená částka se nezdá ani opozičnímu politikovi Jaroslavu Němcovi z Pirátské strany, která na objednávku agentury upozornila. „Z mého pohledu je to zvláštní. Už jen to, že začali kácet, my jsme pozvali primátora, následně oni prohlásili, že bude diskuze, mezitím objednali PR agenturu. Myslím, že vlastními silami to pravděpodobně nezvládali, nebo předpokládali, že to takhle bude lepší. Těžko říct, proč to udělali,“ uvedl Němec pro Lidovky.cz a dodal, že mu přijde směšné zaplatit PR agentuře takové peníze jen za to, že uspořádala setkání s občany.

Na dotazy serveru Lidovky.cz, jaký byl konkrétní důvod pro objednávku PR agentury, jestli nebylo možné udělat setkání za méně peněz a kdo jej zaplatil, odpověděla vedoucí odboru kanceláře starostky a vnějších vztahů Ilona Chalupská. „Městská část Praha 2 si objednala agenturu z důvodu technického zabezpečení setkání s občany. Moderátor nahradil roli tiskového mluvčího, kterého Praha 2 nemá. Peníze šly z rozpočtu Kanceláře starostky a vnějších vztahů.“

Ke slovům politika Němce, že vlastními silami to pravděpodobně na radnici nezvládali, poznamenala Chalupská: „Na setkání vystupovali představitelé samosprávy, zaměstnanci městské části a ředitelka ZŠ Na Smetance – předpokládáme, že vnímáte rozdíl mezi agenturou, která nějaký problém komunikuje, a veřejným setkáním s občany, kde komunikovali výše zmínění a moderátor pouze nahradil roli tiskového mluvčího.“ Alexandra Udženija (ODS) dodala, že Piráti by radši měli řešit něco chytřejšího než jeden strom. Zvlášť, když jde o stavbu multifunkčního hřiště pro 600 dětí.



Proti kácení stromů už dříve podal žalobu spolek „Praha 2 žije“. Městský soud v Praze přiznal žalobě odkladný účinek prvního srpna letošního roku. „Soud přihlédl především ke skutečnosti, že pokácení stromu znamená nevratný stav, neboť nelze předpokládat, že by investor poté, kdy by došlo k pokácení předmětného stromu, vysadil strom obdobného vzrůstu,“ píše se v usnesení soudu.

Spolek „Praha 2 žije“ se žalobou domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o povolení kácení dřevin. Situace v praxi je však taková, že pokácení javoru nebude možné, dokud soud nevydá konečné rozhodnutí. „Díky holubu hřivnáči se kácení posledního ze stromů muselo odložit. A díky tomu soud stihl rozhodnout o odkladném účinku žaloby ještě před pokácením. Děkujeme holubům!“ glosovala na Facebooku situaci místní obyvatelka Ilona Kleníková.

Podle zástupkyně radnice Chalupské předběžné opatření soudu zásadně komplikuje dostavbu hřiště pro děti ze ZŠ Na Smetance a jeho využití školáky, předškoláky i veřejností. „Budeme hledat řešení, aby mohlo být hřiště co nejdříve využíváno,“ konstatovala.



Stavbu hřiště schválili členové vládnoucí koalice na Praze 2, tedy ODS, ANO, TOP 09 a OSB (Občané za spokojené bydlení).