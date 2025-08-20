Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Od začátku příštího roku citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení i předplacených kuponů. Zvýšení pocítí všichni, bude až o 30 procent.

Krajští zastupitelé o zvýšení cen rozhodli kvůli rostoucím nákladům. Míra zdražení se však bude lišit podle druhu jízdenky – a hlavně podle formy nákupu. Kromě vyšších cen totiž na cestující čeká i novinka – jiné ceny za papírové a jiné za elektronické jízdenky a kupony.

Rozdíl má cestující motivovat k přechodu na digitální doklady, což podle kraje přinese úsporu nákladů na tisk jízdenek i rychlejší odbavování.

Přinášíme přehled změn, které začnou platit od 1. 1. 2026. V článku najdete schválené ceny dlouhodobých kuponů pro dospělé, zlevněného jízdného pro studenty a seniory. Změny se dotknou také kuponů pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P, ale i krátkodobých jízdenek.

Předplacené kupony pro dospělé

Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od začátku nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Měsíční1395494474
2605756726
39201 1501 104
41 2101 5131 452
51 4851 8561 782
61 770 2 213 2 124
0-62 0502 5632 460
1-132 0502 5632 460
0-132 3352 9192 802
Čtvrtletní11 0001 2501 200
21 5751 9691 890
32 3652 9562 838
43 1503 9383 780
53 9404 9254 728
64 7255 9065 670
0-65 5156 8946 618
1-135 5156 894 6 618
0-136 3007 8757 560
10měsíční13 1503 9383 780
24 8356 0445 802
37 3509 1888 820
49 66512 08111 598
511 47014 338 13 764
614 17517 719 17 010
0-616 38520 48119 662
1-1316 38520 481 19 662
0-1318 69023 36322 428
Roční13 7404 6754 488
25 7357 1696 822
38 73010 91310 476
411 47014 33813 764
514 09017 61316 908
616 83421 04320 201
0-619 450 24 313 23 340
1-1319 45024 313 23 340
0-1322 19527 74426 634

Jízdné pro studenty ve Středočeském kraji

Na slevu z jízdného mají nárok děti a žáci ale i studenti, či senioři 65+. Stejně jako u kuponů pro dospělé cestující vzroste od nového roku jejich cena v elektronické podobě nebo na kartě Lítačka o pětinu oproti současnosti, v papírové variantě pak zdraží o čtvrtinu.

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Měsíční1197247237
2302378363
3460575552
4605756726
5742928891
68851 1061 062
0-61 0251 2811 230
1-131 0251 2811 230
0-131 0671 4591 401
Čtvrtletní1500625600
2787984945
31 1821 4781 419
41 5751 9691 890
51 9702 4622 364
62 3622 9532 835
0-62 7573 4473 309
1-132 757 3 4473 309
0-133 1503 937 3 780
10měsíční11 5751 9691 890
22 415 3 0222 901
33 675 4 594 4 410
44 8326 0405 799
55 9357 1696 882
67 0878 8598 505
0-68 19210 2409 831
1-138 19210 240 9 831
0-139 345 11 681 11 214
Roční11 8702 3372 244
22 8673 5843 441
34 365 5 4565 238
45 7357 1696 882
57 0458 8068 454
68 41710 52110 100
0-69 72512 15611 670
1-139 72512 15611 670
0-1311 09713 872 13 317

Zvláštní jízdné

Na kupony se zvláštní nižší sazbou, určenými pro osoby s průkazy ZTP či ZTP/P dopadne zdražení stejnou měrou. Kupony nakupované elektronicky do aplikace či na kartu Lítačka zdraží od 1. 1. 2026 o 20 procent. Cena za klasické papírové doklady zdraží o 25 procent.

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Měsíční198123118
2151189181
3230287276
4302 378363
5371 464445
6422553531
0-6512640615
1-13512640615
0-13583729700
Čtvrtletní1250312300
2393492472
3591739709
4787984945
59851 2311 182
61 1811 4761 417
0-61 378 1 7231 654
1-131 3781 723 1 654
0-131 5751 9681 890
10měsíční1787984945
21 2071 5111 450
31 8372 2972 205
42 4163 0202 899
52 9673 5843 441
63 5434 4294 252
0-64 096 5 1204 915
1-134 0965 1204 915
0-134 6725 8405 607
Roční19351 1681 122
21 433 1 7921 720
32 1822 7282 619
42 8673 5843 441
53 5224 4034 227
64 2085 2605 050
0-64 8626 0785 835
1-134 8626 0785 835
0-135 5486 9366 658

Přenosné předplatné kupony

Trochu odlišná pravidla mají přenosné kupony. Může je střídavě využívat více osob, díky tomu, že nejsou vázané na konkrétního cestujícího. Koupit je lze jen v elektronické podobě, od nového roku se jich tedy týká zdražení o dvacet procent.

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
Měsíční1530636
2815978
31 2401 488
41 6301 956
52 0052 406
62 3902 868
1-132 7653 318
Čtvrtletní11 3451 614
22 1302 556
33 1903 828
44 2555 106
55 3156 378
66 3807 656
1-137 4458 934
Roční15 0506 060
27 745 9 294
311 785 14 142
415 48518 582
519 02022 824
622 72527 270
1-1326 26031 512

24hodinové jízdenky

Zdražení krátkodobých časových jízdenek bude od nového roku o něco razantnější. Jejich cena v papírové podobě vzroste o třicet procent. Elektronické jízdné, stejně jako u dlouhodobých kuponů, zdraží o dvacet procent.

Typ dokladuDruh jízdnéhonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci
Praha XXL Plnocenné160210192
= pásma 0-4Zlevněnéxxxxxxxxx
Zvláštníxxxxxxxxx
Pásma 1-4Plnocenné80xxx96
= libovolná 4 vnější tarifní pásmaZlevněné40xxx48
Zvláštní20xxx24
KrajskáPlnocenné140185168
= pásma 1-13Zlevněné709284
Zvláštní3546 42
CelosíťováPlnocenné240315288
= všechna pásma s PrahouZlevněnéxxxxxxxxx
Zvláštníxxxxxxxxx

Jednotlivé jízdné mezi Prahou a středními Čechami

Stejná pravidla budou od nového roku platit také u jízdenek pro jednotlivé cesty mezi krajem a hlavním městem. V papírové podobě zdraží o 30 procent, elektronické jízdenky v aplikaci lítačka pak o 20 procent.

Typ jízdenkynynější cena (Kč)cena od 1. 1. 2026 (Kč)cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Jízdenka na 30 minut303936
Jízdenka na 60 minut405248
Jízdenka na 90 minut506560
Jízdenka na 120 minut607872

Jízdné v Praze

Pro úplnost přidáváme i tabulku změn jízdného v pražské MHD. V hlavním městě však zdraží jen jednorázové a krátkodobé jízdenky. Dlouhodobých kuponů se změna netýká. Roční lítačka tak bude nadále stát 3 650 korun.

Cena jízdenek se stejně jako ve Středních Čechách bude lišit podle formy nákupu. Kontroverzní opatření převzali pražští radní od středočeských zastupitelů.

Typ jízdenkynynější cena (Kč)cena od 1. 1. 2026 (Kč)cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Jízdenka na 30 minut303936
Jízdenka na 90 minut405046
Jízdenka 24 hodin120150140
Jízdenka 72 hodin330350340
SMS jízdenka 30 minut3142
SMS jízdenka 90 minut4255
SMS jízdenka 24 hodin120150
SMS jízdenka 72 hodin330350
