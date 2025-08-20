Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Krajští zastupitelé o zvýšení cen rozhodli kvůli rostoucím nákladům. Míra zdražení se však bude lišit podle druhu jízdenky – a hlavně podle formy nákupu. Kromě vyšších cen totiž na cestující čeká i novinka – jiné ceny za papírové a jiné za elektronické jízdenky a kupony.
Rozdíl má cestující motivovat k přechodu na digitální doklady, což podle kraje přinese úsporu nákladů na tisk jízdenek i rychlejší odbavování.
Přinášíme přehled změn, které začnou platit od 1. 1. 2026. V článku najdete schválené ceny dlouhodobých kuponů pro dospělé, zlevněného jízdného pro studenty a seniory. Změny se dotknou také kuponů pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P, ale i krátkodobých jízdenek.
Předplacené kupony pro dospělé
Zatímco lítačka v Praze zůstane beze změn, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od začátku nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí o 25 procent více než nyní.
|Typ dokladu
|Pásmo
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Měsíční
|1
|395
|494
|474
|2
|605
|756
|726
|3
|920
|1 150
|1 104
|4
|1 210
|1 513
|1 452
|5
|1 485
|1 856
|1 782
|6
|1 770
|2 213
|2 124
|0-6
|2 050
|2 563
|2 460
|1-13
|2 050
|2 563
|2 460
|0-13
|2 335
|2 919
|2 802
|Čtvrtletní
|1
|1 000
|1 250
|1 200
|2
|1 575
|1 969
|1 890
|3
|2 365
|2 956
|2 838
|4
|3 150
|3 938
|3 780
|5
|3 940
|4 925
|4 728
|6
|4 725
|5 906
|5 670
|0-6
|5 515
|6 894
|6 618
|1-13
|5 515
|6 894
|6 618
|0-13
|6 300
|7 875
|7 560
|10měsíční
|1
|3 150
|3 938
|3 780
|2
|4 835
|6 044
|5 802
|3
|7 350
|9 188
|8 820
|4
|9 665
|12 081
|11 598
|5
|11 470
|14 338
|13 764
|6
|14 175
|17 719
|17 010
|0-6
|16 385
|20 481
|19 662
|1-13
|16 385
|20 481
|19 662
|0-13
|18 690
|23 363
|22 428
|Roční
|1
|3 740
|4 675
|4 488
|2
|5 735
|7 169
|6 822
|3
|8 730
|10 913
|10 476
|4
|11 470
|14 338
|13 764
|5
|14 090
|17 613
|16 908
|6
|16 834
|21 043
|20 201
|0-6
|19 450
|24 313
|23 340
|1-13
|19 450
|24 313
|23 340
|0-13
|22 195
|27 744
|26 634
Jízdné pro studenty ve Středočeském kraji
Na slevu z jízdného mají nárok děti a žáci ale i studenti, či senioři 65+. Stejně jako u kuponů pro dospělé cestující vzroste od nového roku jejich cena v elektronické podobě nebo na kartě Lítačka o pětinu oproti současnosti, v papírové variantě pak zdraží o čtvrtinu.
|Typ dokladu
|Pásmo
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Měsíční
|1
|197
|247
|237
|2
|302
|378
|363
|3
|460
|575
|552
|4
|605
|756
|726
|5
|742
|928
|891
|6
|885
|1 106
|1 062
|0-6
|1 025
|1 281
|1 230
|1-13
|1 025
|1 281
|1 230
|0-13
|1 067
|1 459
|1 401
|Čtvrtletní
|1
|500
|625
|600
|2
|787
|984
|945
|3
|1 182
|1 478
|1 419
|4
|1 575
|1 969
|1 890
|5
|1 970
|2 462
|2 364
|6
|2 362
|2 953
|2 835
|0-6
|2 757
|3 447
|3 309
|1-13
|2 757
|3 447
|3 309
|0-13
|3 150
|3 937
|3 780
|10měsíční
|1
|1 575
|1 969
|1 890
|2
|2 415
|3 022
|2 901
|3
|3 675
|4 594
|4 410
|4
|4 832
|6 040
|5 799
|5
|5 935
|7 169
|6 882
|6
|7 087
|8 859
|8 505
|0-6
|8 192
|10 240
|9 831
|1-13
|8 192
|10 240
|9 831
|0-13
|9 345
|11 681
|11 214
|Roční
|1
|1 870
|2 337
|2 244
|2
|2 867
|3 584
|3 441
|3
|4 365
|5 456
|5 238
|4
|5 735
|7 169
|6 882
|5
|7 045
|8 806
|8 454
|6
|8 417
|10 521
|10 100
|0-6
|9 725
|12 156
|11 670
|1-13
|9 725
|12 156
|11 670
|0-13
|11 097
|13 872
|13 317
Zvláštní jízdné
Na kupony se zvláštní nižší sazbou, určenými pro osoby s průkazy ZTP či ZTP/P dopadne zdražení stejnou měrou. Kupony nakupované elektronicky do aplikace či na kartu Lítačka zdraží od 1. 1. 2026 o 20 procent. Cena za klasické papírové doklady zdraží o 25 procent.
|Typ dokladu
|Pásmo
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Měsíční
|1
|98
|123
|118
|2
|151
|189
|181
|3
|230
|287
|276
|4
|302
|378
|363
|5
|371
|464
|445
|6
|422
|553
|531
|0-6
|512
|640
|615
|1-13
|512
|640
|615
|0-13
|583
|729
|700
|Čtvrtletní
|1
|250
|312
|300
|2
|393
|492
|472
|3
|591
|739
|709
|4
|787
|984
|945
|5
|985
|1 231
|1 182
|6
|1 181
|1 476
|1 417
|0-6
|1 378
|1 723
|1 654
|1-13
|1 378
|1 723
|1 654
|0-13
|1 575
|1 968
|1 890
|10měsíční
|1
|787
|984
|945
|2
|1 207
|1 511
|1 450
|3
|1 837
|2 297
|2 205
|4
|2 416
|3 020
|2 899
|5
|2 967
|3 584
|3 441
|6
|3 543
|4 429
|4 252
|0-6
|4 096
|5 120
|4 915
|1-13
|4 096
|5 120
|4 915
|0-13
|4 672
|5 840
|5 607
|Roční
|1
|935
|1 168
|1 122
|2
|1 433
|1 792
|1 720
|3
|2 182
|2 728
|2 619
|4
|2 867
|3 584
|3 441
|5
|3 522
|4 403
|4 227
|6
|4 208
|5 260
|5 050
|0-6
|4 862
|6 078
|5 835
|1-13
|4 862
|6 078
|5 835
|0-13
|5 548
|6 936
|6 658
Přenosné předplatné kupony
Trochu odlišná pravidla mají přenosné kupony. Může je střídavě využívat více osob, díky tomu, že nejsou vázané na konkrétního cestujícího. Koupit je lze jen v elektronické podobě, od nového roku se jich tedy týká zdražení o dvacet procent.
|Typ dokladu
|Pásmo
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|Měsíční
|1
|530
|636
|2
|815
|978
|3
|1 240
|1 488
|4
|1 630
|1 956
|5
|2 005
|2 406
|6
|2 390
|2 868
|1-13
|2 765
|3 318
|Čtvrtletní
|1
|1 345
|1 614
|2
|2 130
|2 556
|3
|3 190
|3 828
|4
|4 255
|5 106
|5
|5 315
|6 378
|6
|6 380
|7 656
|1-13
|7 445
|8 934
|Roční
|1
|5 050
|6 060
|2
|7 745
|9 294
|3
|11 785
|14 142
|4
|15 485
|18 582
|5
|19 020
|22 824
|6
|22 725
|27 270
|1-13
|26 260
|31 512
24hodinové jízdenky
Zdražení krátkodobých časových jízdenek bude od nového roku o něco razantnější. Jejich cena v papírové podobě vzroste o třicet procent. Elektronické jízdné, stejně jako u dlouhodobých kuponů, zdraží o dvacet procent.
|Typ dokladu
|Druh jízdného
|nynější cena (Kč)
|nová cena od 1. 1. 2026
|nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci
|Praha XXL
|Plnocenné
|160
|210
|192
|= pásma 0-4
|Zlevněné
|xxx
|xxx
|xxx
|Zvláštní
|xxx
|xxx
|xxx
|Pásma 1-4
|Plnocenné
|80
|xxx
|96
|= libovolná 4 vnější tarifní pásma
|Zlevněné
|40
|xxx
|48
|Zvláštní
|20
|xxx
|24
|Krajská
|Plnocenné
|140
|185
|168
|= pásma 1-13
|Zlevněné
|70
|92
|84
|Zvláštní
|35
|46
|42
|Celosíťová
|Plnocenné
|240
|315
|288
|= všechna pásma s Prahou
|Zlevněné
|xxx
|xxx
|xxx
|Zvláštní
|xxx
|xxx
|xxx
Jednotlivé jízdné mezi Prahou a středními Čechami
Stejná pravidla budou od nového roku platit také u jízdenek pro jednotlivé cesty mezi krajem a hlavním městem. V papírové podobě zdraží o 30 procent, elektronické jízdenky v aplikaci lítačka pak o 20 procent.
|Typ jízdenky
|nynější cena (Kč)
|cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Jízdenka na 30 minut
|30
|39
|36
|Jízdenka na 60 minut
|40
|52
|48
|Jízdenka na 90 minut
|50
|65
|60
|Jízdenka na 120 minut
|60
|78
|72
Jízdné v Praze
Pro úplnost přidáváme i tabulku změn jízdného v pražské MHD. V hlavním městě však zdraží jen jednorázové a krátkodobé jízdenky. Dlouhodobých kuponů se změna netýká. Roční lítačka tak bude nadále stát 3 650 korun.
Cena jízdenek se stejně jako ve Středních Čechách bude lišit podle formy nákupu. Kontroverzní opatření převzali pražští radní od středočeských zastupitelů.
|Typ jízdenky
|nynější cena (Kč)
|cena od 1. 1. 2026 (Kč)
|cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
|Jízdenka na 30 minut
|30
|39
|36
|Jízdenka na 90 minut
|40
|50
|46
|Jízdenka 24 hodin
|120
|150
|140
|Jízdenka 72 hodin
|330
|350
|340
|SMS jízdenka 30 minut
|31
|42
|–
|SMS jízdenka 90 minut
|42
|55
|–
|SMS jízdenka 24 hodin
|120
|150
|–
|SMS jízdenka 72 hodin
|330
|350
|–