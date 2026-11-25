Turečkův návrh odebírá část výnosu z poplatků určenou krajům. Peníze nyní místo toho budou dostávat ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí.
„Já to považuji za chybu, děláte si z legislativy trhací kalendář,“ kritizoval vládní koalici za přílepek k novele zákona o rostlinolékařské péči lidovecký exministr životního prostředí Petr Hladík.
Změna počítá s navýšením poplatků ze dvou korun na sem pro obyvatele a ze tří korun na sedm pro firmy. Pro domácnosti to tak bude navíc výdaj ve výši zhruba 600 až 1200 korun za rok. Poplatek se má zvýšit od dubna příštího roku.
Zvýšení má podle Turečka narovnat rozdíl mezi poplatkem za podzemní a povrchovou vodu. Nižší poplatek za podzemní vodu podle něj motivoval odběratele k tomu, aby ji více využívali, což vede až k jejímu drancování.
S vládní koalicí hlasovali pro tento pozměňovací návrh i poslanci opoziční ODS. Při hlasování o celém zákonu se pak ke koalici nepřidali.
Novelu zákona o rostlinolékařské péči posoudí nyní Senát,
Pospíšil neuspěl se snahou zakázat myslivecké stráži, aby střílela volně pobíhající psy
Poslanec opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil neuspěl s tím, že chtěl spolu se svým stranickým kolegou Michalem Zunou jiným pozměňovacím návrhem zakázat myslivecké stráži, aby střílela volně pobíhající psy bez dozoru, pokud jsou dále než 200 metrů od nemovitosti a pronásledují zvěř, jak nyní umožňuje myslivecký zákon.
Zvěř podle Pospíšila nemůže požívat větší ochrany než pes a trestem majitele za zanedbání povinnosti nemůže být usmrcení psa. Argumentuje i tím, že z praktického hlediska je navíc nereálné rozpoznat na větší vzdálenost, zda je pes toulavý či nikoliv.
Šestý neúspěšný pokus jednat o odvolání Okamury z čela Sněmovny
Opozice znovu neprosadila na program bod jednání o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny.
Opoziční poslanci se o to opakovaně snaží poté, co Okamura prosadil ukončení projednávání návrhu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení v sobotu ráno ve 4:36, proti čemuž před pár dny na pražské Letné protestovaly statisíce občanů na akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.
Sněmovna bude moci i ve středu jednat také v noci, což navrhla šéfka poslanců ANO Taťána Malá a vládní koalice to prosadila.