Zelené po volebním debaklu opouští spolupředseda, věří v Okamuru

„Ve funkci předsedy politické strany je člověk nejšťastnější ve chvíli, kdy ji opustí,“ píše na začátku svého rezignačního dopisu Berg. Zmiňuje také, že jde o bonmot, který je pro něj velmi pravdivý. „Výsledek v evropských volbách je vysvědčením mojí práce, která byla přes všechnu snahu nedostatečná,“ dodává. Liberální strana Zelených v eurovolbách získala 1,55 procent.

Za dobu svého čtyřletého působení ve funkci spolupředsedy považuje za svůj největší úspěch to, že stranu resuscitoval a udržel jí při životě i přes neúspěch ve dvou sněmovních volbách. „Znamenalo to pro mě pracovat s minimem peněz a zajistit s několika podfinancovanými půlúvazky to, co by si vyžadovalo tým minimálně deseti lidí,“ oznámil Berg.

„Na druhou stranu, co stačilo pro fungování na komunální nebo krajské úrovni, nebylo zdaleka dostatečné, jak ukázala kampaň do evropských voleb, na úspěšnou celostátní kampaň,“ uvedl ke kampani.

Jsem rád za Okamuru i Nejedlovou

Berg mimo to uvedl, že si velmi váží, že za ně do europarlamentu kandidovala ředitelka neziskové organizace Konsent Johanna Nejedlová a architekt Osamu Okamura, jehož dva bratři už v politice působí. Tomio vede SPD, Hayato je poslancem za KDU-ČSL.

„Jsem velmi vděčný, že se s k nám do evropských voleb přidali Johanna Nejedlová, Osamu Okamura a další lidé z občanské společnosti,“ prohlásil Berg, který i dodal, že činnost Okamury a Nejedlové pro budoucnost strany znamená mnohé.

Zastupitel Vsetína Berg působil jako spolupředseda Zelených společně s Magdalénou Davis, ta ve své pozici nadále zůstává. Berg ve svém prohlášení ale také uvedl, že nechce ze strany zcela odejít.

„Chci dál řešit energetiku a problém klimatické změny. Protože lidé ve funkcích se mohou měnit, ale ty zásadní problémy nemizí,“ přiznal.

Na kandidátce Zelených vyvolal pozornost především Osamu Okamura, který se stejně jako jeho dva bratři rozhodl být politicky výrazně aktivní. Okamura byl na šestém místě eurokandidátky. Ještě před volbami se označil za dlouhodobého podporovatele politických cílů Zelených a uvedl, že jeho kandidatura je logickým vyústěním jeho předchozí práce v oblasti architektury a plánování měst tak, aby zajistila zdravé prostředí pro své obyvatele.

Zmínil také vztahy ke svým bratrům, kteří jsou ve Sněmovně. „S Hayatem a Tomiem máme dobré rodinné vztahy, nikdy jsem se však veřejně netajil tím, ze nejsem voličem politického programu stran, které zastupují. Já budu rád v rámci mého politického působení rozvíjet jak naše aktivní členství v Evropské unii, tak prosazovat rovná práva pro všechny, včetně manželství,“ upřesnil Osamu Okamura. SPD i lidovci jsou proti manželství osob stejného pohlaví.

Berg ještě jako spolupředseda před eurovolbami uváděl, že strana na kandidátce dala výrazný prostor mladým lidem. Mají podle něj přinést naději těm, kteří jsou zklamaní z toho, jak Česko stagnuje a vláda nedokáže řešit klíčové problémy v ekonomice, školství nebo ekologické modernizaci českého hospodářství.