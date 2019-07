Zelení ‚rebelové proti vyhynutí‘ nabírají síly. Zakotvili i v Česku, slibují masivní občanskou neposlušnost

PRAHA Zeleným hnutím po celé planetě stoupá již téměř rok nová hvězda. Je jí radikální uskupení Extinction Rebellion, které má i­ českou pobočku Rebelie proti vyhynutí. Za cíl si klade přimět vlády, aby se více angažovaly v ­odvrácení klimatické a ­ekologické krize. Nenásilně, ale razantně.

V pěti anglických městech „rebelové“ zablokovali dopravu, v­ Haagu lidským řetězem okupovali Mezinárodní soudní tribunál či v Austrálii krátce zabrali budovu parlamentu. V tom se s nimi nemůže měřit ani symbol boje za klima Greta Thurnbergová.

Obří logo přesýpacích hodin na sjezdovce pod Ještědem.

Zatím nejradikálnější a nejmasovější protesty uskupení předvedlo v­ Londýně. V­ Paříži proti jeho členům zasahovali policisté pepřovými spreji. Česká odnož o ­sobě dala vědět připoutáním se jednoho z aktivistů k Úřadu vlády.

„Rebelové“ už se ale stihli i pohádat kvůli chystané blokádě letiště v Londýně drony či stvořit ještě radikálnější odnož BirthStrike odrazující ženy od rození dětí.

Na svou stranu už nicméně hnutí získalo známé osobnosti – třeba americkou herečku Emmu Thompsonovou či zámožné filantropy.

Z amerického fondu, který v­ minulosti podpořil třeba studentské stávky za klima Fridays for Future, přiteklo k rebelujícím aktivistům půl milionu liber, v přepočtu na koruny téměř patnáct milionů.

Herečka Thompsonová zase přiletěla na londýnský protest až z Los Angeles s tím, že se hodlá nechat zatknout. Své sympatie vyjádřily i hudební skupiny Massive Attack či Radiohead.

Zelená občanská neposlušnost zkrátka táhne, podporovatelé striktní ekologické politiky mají pocit, že se konečně „něco děje“.

Jedna z prvních akcí liberecké pobočky rebelie proti vyhynutí.

Občanské ­tribunály

Ačkoliv XR, jak si členové název svého hnutí zkracují, nenabízí žádné konkrétní řešení, stanovilo si tři body, jejichž splnění požaduje po politicích. Chce, aby „mluvili pravdu“, což přeloženo do řeči činů znamená vyhlášení klimatické nouze.

Vyžaduje také dosažení takzvané uhlíkové neutrality, kdy se vypouští jen tolik uhlíku, kolik ho planeta vstřebá, a to do roku 2025. Evropská unie se k témuž zavázala do roku 2050.

Zřejmě nejradikálnějším bodem je pak vytvoření občanských shromáždění, která by měla fungovat na principu soudní poroty náhodně vybírané z lidu. Po příkladném informování od expertů by pak tyto lidové tribunály rozhodovaly o přijetí zvláštních opatření pro záchranu planety. „Je to transparentní, inkluzivní a efektivní,“ popisují na svých stránkách zelení rebelové.

Extinction Rebellion momentálně mezi ostatními aktivistickými spolky vyčnívá. Důvodem je radikálnost jeho protestů a akceschopnost zapojených lidí. Jednu z jeho hlavních tváří představuje Roger Hallam, třiapadesátiletý guru metody nenásilné přímé akce. Ta je ústředním stavebním kamenem každé akce XR.

„Organizace se zaměřuje na přímé akce občanské neposlušnosti. Důležitým prvkem je jejich nelegálnost, ale rozhodně to neznamená, že jsou všechny naše akce nelegální,“ popsala pro LN Veronika Holcnerová, mluvčí české pobočky.

V tuzemsku se XR uchytilo poměrně rychle, buňka vznikla už v ­prosinci 2018, reálně začala fungovat letos v lednu. Zásluhou příspěvků z ­Ameriky, které protekly přes epicentrum rebelie v Londýně, pracují v Česku pro XR tři aktivisté. Mezi města s­ pobočkami hnutí se řadí rychle rostoucí Praha i­ zakládající Brno, dále Olomouc, České Budějovice a Liberec. Brzy by měla přibýt Ostrava. Aktivity českých rebelů by měly kopírovat ty britské a postupně přitvrzovat.

Veronika Holcnerová a její tříletá dcera Rebeka.

„Nejprve je třeba něčím aktivně upoutat pozornost k tématu menšími akcemi, aby si lidé k problematice našli informace a pak mohli adekvátně reagovat na ty velké akce, které už naberou poměrně extrémní formu,“ říká Holcnerová. V­ Británii se tak například plánuje dočasná okupace jednoho z­ nejrušnějších letišť světa Heathrow.

V Česku zatím jen ­přednášky

V českých podmínkách pro to zatím nejsou lidské zdroje, aktivní členská základna čítá jen desítky lidí. Proto se hnutí zatím zaměřuje na přednášky, které z poloviny zároveň fungují jako náborové akce.

Vše by mělo gradovat v týdnu od 7. října masivní občanskou neposlušností. „Narušíme obvyklé pořádky a vyzveme českou vládu, aby naplnila naše požadavky,“ slibuje česká pobočka. Bezpečnostní složky nejen u­ nás budou mít zřejmě na podzim plné ruce práce.