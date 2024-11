Zelení v Praze volí lídry. Hledají partnery, kteří podporují Ukrajinu a EU

Vedle personálních rozhodnutí čeká Zelené také rozvaha před sněmovními volbami, které se odehrají příští rok. Volební preference strany se nyní pohybují kolem dvou procent, což by Zeleným při samostatné cestě do voleb k vstupu do dolní parlamentní komory nestačilo.

Zájem o účast ve spolupředsednické dvojici Zelených má dosud pouze jedna žena - bývalá diplomatka Gabriela Svárovská. Při své řeči se vzdal své kandidatury na post spolupředsedy místopředseda strany Tomáš Mígl, ucházet se podle svých slov bude pouze o účast v předsednictvu strany. K volbě se Zelení sešli v Národním zemědělském muzeu. Oba zbylí kandidáti do vedení strany jsou otevřeni spolupráci s progresivními a proevropskými stranami.

V zářijových krajských volbách Zelení obhájili jeden mandát ze sedmi, které dosud v krajských zastupitelstvech v Česku měli. Podobně jako při předchozích krajských volbách v roce 2020 kandidovali pouze v koalicích s jinými stranami nebo na kandidátkách jiných uskupení. Předsedkyně Zelených Magdalena Davis výsledky po jejich vyhlášení označila za velký neúspěch a oznámila rezignaci celého vedení. Po červnových evropských volbách odstoupil její tehdejší spolupředseda Michal Berg, krok zdůvodnil neúspěchem ve volbách, ve kterých Zelení získali 1,55 procenta hlasů.

Davis v úvodu sjezdu v Národním zemědělském muzeu řekla, že společnost a demokracie Zelené potřebují. „V české společnosti jsou desítky tisíc lidí, kteří souzní s našimi hodnotami,“ uvedla. Problémem Zelených podle ní je, že si drží své stabilní voliče, nikdo mimo jejich okruh ale volbu strany nezvažuje. „To je důležité poselství - měli bychom se snažit o to, aby nás noví voliči a voličky zvažovali, pokud chceme mít víc než 1,5 procenta,“ řekla.

Vedle pokračování všestranné pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi a odmítnutí xenofobní politiky chtějí Zelení po potenciálních partnerech, aby byli pro snižování vlivu oligarchů na politiku. Musí také usilovat o posílení role České republiky v Evropské unii a mít vůli pracovat na odstraňování příčin i důsledků změny klimatu.