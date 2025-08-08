Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

Autor: ,
  19:30aktualizováno  19:30
Kyjev a spojenci by měli podpořit veškeré konstruktivní kroky Spojených států směřující k příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl v pátek poté, co hovořil s premiérem Petrem Fialou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Fiala na tiskové konferenci po...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání na Úřadu vlády. (5. května 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci po jednání na...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Fiala na tiskové konferenci po...
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky dorazil na Úřad vlády. Při přivítání ho...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Sněmovně
9 fotografií

„Všichni jsme ve shodě, že válka musí dospět ke konci a že Evropa musí zaujmout společný postoj ke každému důležitému bezpečnostnímu aspektu. Spojené státy jsou odhodlány dosáhnout příměří a my musíme společně podpořit všechny konstruktivní kroky,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zelenskyj v témže příspěvku napsal, že hovořil s premiérem Fialou a informoval ho o kontaktech a úsilí o ukončení zabíjení a dosažení opravdového míru. Ukrajinský prezident připomněl že v posledních dnech se uskutečnila řada hovorů a kontaktů na různých úrovních.

„Důstojný, spolehlivý a trvalý mír může být pouze výsledkem našeho společného úsilí. Poděkoval jsem České republice za veškerou podporu, kterou poskytla Ukrajině, zejména za českou iniciativu na dělostřelecké dodávky našim bojovníkům. To pomohlo zachránit mnoho životů a posílit naše pozice. Prostřednictvím síly se posouváme ke spolehlivé bezpečnosti. Děkujeme!“, napsal Zelenskyj.

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi na svém území, pomohla loni dodat 1,5 milionu nábojů a dodávky pokračují i letos. Zelenskyj už při své květnové návštěvě Prahy označil program za efektivní.

V současnosti Spojené státy a Rusko podle médií zřejmě chystají dohodu o příměří na Ukrajině. Připravuje se schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ale detaily zatím nejsou známé.

Vstoupit do diskuse

Poslední slovo

A kolik tu máte blbů? Ani ve vesničce D- v Devonu nepanuje shoda názorů

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Decroix na popud STAN zase vysvětlovala bitcoiny. Rakušana nepřesvědčila

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Komentář

Stále ještě tučná kost sociální demokracie je ideální kořistí pro vnitrostranickou řež

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

V Kyjevě pohřbili novinářku umučenou Rusy, rozloučit se přišly stovky lidí

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.