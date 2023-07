Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes přiletí do Prahy, napsala agentura

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiletí večer do Prahy, napsala agentura AP. Hrad ani představitelé české vlády informaci zatím nepotvrdili. Areál Pražského hradu je ale už od 15 hodin zcela uzavřený a turisté do něj nemají přístup. Lídr země, která se brání ruské agresi, by v Praze měl jednat s českými politiky.