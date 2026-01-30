„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj pro Český rozhlas.
„Proto bychom chtěli tyto bojové letouny získat co nejdříve. Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem – tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ doplnil.
Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.
K nové Babišově vládě se Zelenskyj v rozhovoru také vyjádřil. Babiše pozval na návštěvu Ukrajiny, považuje za důležité, aby se oba politici setkali. Babiše pozvala na Ukrajinu tamní premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci poté, co byl jmenován do funkce premiéra.
„S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno. Premiér byl pak přítomný na koalici ochotných. Jsem moc vděčný, že tam zastupoval Českou republiku, že byl přítomný, protože i to je signál podpory. Možná tyto vstřícné kroky jenom posílí vztahy mezi našimi zeměmi,“ popsal.
Čechům poděkoval za dlouhotrvající pomoc včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům, muniční iniciativy nebo probíhající sbírky na generátory a záložní baterie. Vyzdvihl také pomoc prezidenta Petra Pavla a jeho postoj k napadené zemi.
Muniční iniciativu označil za „nesmírně důležitou“. „Akumulovala velké množství munice, která se vyráběla v různých zemích. Česká republika dokázala tuto iniciativu zkoordinovat, tato úloha nebyla jednoduchá, a jsem jí za to nesmírně vděčný,“ řekl.
Ukrajina je podle něj také otevřená českým firmám, které by se rády zapojily do investic do ukrajinského energetického sektoru.