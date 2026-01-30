Zelenskyj zve Babiše na Ukrajinu. L-159 potřebujeme pro boj s drony, řekl

Autor:
  12:39
Ukrajina by letouny L-159 využila především k likvidaci íránských dronů Šáhed, potřebovala by je získat co nejdříve. V rozhovoru pro Český rozhlas to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Možnost dodávky letounů zmínil český prezident Petr Pavel během své nedávné návštěvy Ukrajiny, podle vlády ale jejich prodej možný není. Zelenskyj také poděkoval Čechům za muniční iniciativu nebo sbírku na generátory.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s prezidenty Polska a Litvy Karolem Nawrockým a Gitanasem Nausédou zúčastnil ve Vilniusu oslav výročí vypuknutí povstání proti carskému Rusku v roce 1863. (25. ledna 2026) | foto: AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal v Kyjevě českého prezidenta...
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru...
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)
Den otevřených dveří čáslavské základny. Bitevníky L-159 ALCA
21 fotografií

„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj pro Český rozhlas.

„Proto bychom chtěli tyto bojové letouny získat co nejdříve. Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem – tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ doplnil.

Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.

K nové Babišově vládě se Zelenskyj v rozhovoru také vyjádřil. Babiše pozval na návštěvu Ukrajiny, považuje za důležité, aby se oba politici setkali. Babiše pozvala na Ukrajinu tamní premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci poté, co byl jmenován do funkce premiéra.

„S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno. Premiér byl pak přítomný na koalici ochotných. Jsem moc vděčný, že tam zastupoval Českou republiku, že byl přítomný, protože i to je signál podpory. Možná tyto vstřícné kroky jenom posílí vztahy mezi našimi zeměmi,“ popsal.

Čechům poděkoval za dlouhotrvající pomoc včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům, muniční iniciativy nebo probíhající sbírky na generátory a záložní baterie. Vyzdvihl také pomoc prezidenta Petra Pavla a jeho postoj k napadené zemi.

Muniční iniciativu označil za „nesmírně důležitou“. „Akumulovala velké množství munice, která se vyráběla v různých zemích. Česká republika dokázala tuto iniciativu zkoordinovat, tato úloha nebyla jednoduchá, a jsem jí za to nesmírně vděčný,“ řekl.

Ukrajina je podle něj také otevřená českým firmám, které by se rády zapojily do investic do ukrajinského energetického sektoru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.