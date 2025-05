Když Zelenskyj dorazil do Sněmovny, setkal se zde s několika zaměstnankyněmi úklidové služby, které pocházejí z Ukrajiny. Ty dostaly možnost se s prezidentem vyfotit. Podle mediálního poradce Poslanecké sněmovny Daniela Moravce, který snímek vyfotil, ženy dojetím i slzely.

„Chtěly vidět svého pana prezidenta. Čekali jsme mimo schodiště a požádaly mě, abych je vyfotil, protože někdo z týmu Zelenského to umožnil. Tak jsem to udělal, jinak v tom nefiguruju. On si na ně udělal chvilku a holky byly hrozně dojaté. Prostě krásný okamžik,“ popsal Moravec pro iDNES.cz.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se ve Sněmovně vyfotil s ukrajinskými uklízečkami (5. května 2025)

Zelenskyj navštívil Prahu v prezidentské funkci už v roce 2023. Tentokrát přicestoval i se svou manželkou Olenou Zelenskou. Ukrajinská první dáma se v pondělí zúčastnila konference Global Healthcare Initiative for Ukraine, která slouží jako platforma pro posílení mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a záchranu lidských životů. Už v neděli se s Olenou Zelenskou setkal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Z informací reportéra iDNES.cz také vyplývá, že Zelenského pondělní program nenarušil dopravu v okolí. V neděli jej přijal prezident Petr Pavel, v pondělí kromě Fialy jednal s šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou i místopředsedy Sněmovny, po Fialovi ho později během dne přijme předseda Senátu Miloš Vystrčil.