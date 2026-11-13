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Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc

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  6:46
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na summitu v Dublinu setkal s českým premiérem Andrejem Babišem. Jednali spolu o hospodářské spolupráci, evropské integraci Ukrajiny a možnostech další české podpory napadené zemi. Zelenskyj po schůzce na sociální síti X ocenil rozhodnutí České republiky podpořit ukrajinské železnice dodávkou lokomotiv. Hovořil také o dopadech ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu a logistiku.

Válka na Ukrajině

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Zelenskyj informoval Babiše o obtížné situaci v řadě ukrajinských měst a o potřebách obnovy země. Jen za minulý měsíc podle něj Rusko zasáhlo šedesát lokomotiv. Ukrajinský prezident poděkoval českému premiérovi za rozhodnutí podpořit ukrajinskou železniční společnost Ukrzaliznycja a vyjádřil naději, že obě země najdou nové formy spolupráce a podpory.

Zelenskyj v Dublinu jednal s Babišem o podpoře Ukrajiny. (12. listopadu 2026)
Zelenskyj v Dublinu jednal s Babišem o podpoře Ukrajiny. (12. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) před společným jednáním vlád Česka a Slovenska. (10. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026)
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Ocenil rovněž nedávnou návštěvu české podnikatelské delegace na Ukrajině, během níž obě strany pracovaly na konkrétních společných projektech. Obchod mezi Českem a Ukrajinou letos podle Zelenského vzrostl a Kyjev má zájem na jeho dalším rozvoji. S Babišem se shodli na tom, že ve spolupráci ve všech zmíněných oblastech budou nadále pokračovat.

Setkání se uskutečnilo v rámci Zelenského návštěvy Dublinu, kde ukrajinský prezident jednal také se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a dalším zástupcem amerického prezidenta Jaredem Kushnerem. Ti předtím v Moskvě jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války na Ukrajině.

Jedním z výsledků diplomatických jednání je příslib zapojení evropských zástupců do dalšího kola rozhovorů. Putin podle Witkoffa s jejich účastí souhlasil. Zelenskyj tento posun uvítal a vyjádřil naději, že se další jednání zaměří na kroky vedoucí k deeskalaci konfliktu a případnému příměří.

Přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou za zprostředkování Spojených států se tento týden uskutečnila v Abú Zabí. Dvoudenní rozhovory byly první svého druhu po devíti měsících. Obě strany uvedly, že přinesly určitý pokrok, avšak zásadní rozpory nadále přetrvávají, zejména v otázce území. Kyjev odmítá požadavek Moskvy, aby se vzdal zbývající části Donbasu na východě země.

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Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc

Zelenskyj v Dublinu jednal s Babišem o podpoře Ukrajiny. (12. listopadu 2026)

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