Zelenskyj i Tři králové. Prezident Zeman ocenil 78 osobností, prohlédněte si jejich medailonky

ŘÁD BÍLÉHO LVA

JOSEF BALABÁN

* 1894 † 1941

Generálmajor, legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové. Ta se pod Balabánovým velením podílela na diverzní činnosti. Vrcholem jejich akcí byly dva bombové atentáty provedené v Berlíně. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem, přestože byl vyšetřovateli mučen, nepodlehl, nic nevyzradil. V říjnu 1941 byl v Praze nacisty popraven.

JOSEF HUBÁČEK

* 1909 † 1988

Český letec, člen legendární akrobatické trojice Novák, Široký, Hubáček – mistrů světa v letecké akrobacii v předválečných letech. Za druhé světová války se přes Polsko a Francii dostal do Británie, kde sloužil u královského letectva. Po nástupu komunistického režimu byl označen za politicky nespolehlivého a z letectva propuštěn. Byl mu zakázán pobyt na území Prahy, vrátil se do rodné Kdyně, kde pracoval jako závozník u lesů a účetní.

KAREL LUKAS

* 1897 † 1949

Generálmajor, účastník odboje proti Rakousku-Uhersku za první světové války prošel několika zajateckými tábory, v roce 1917 vstoupil do československých legií. Za druhé světové války se podílel na zahraničním protinacistickém odboji. Po skončení války se stal leteckým atašé v USA a později i v Kanadě. Roku 1949 byl zatčen Státní bezpečností, obviněn z velezrady, nezákonně uvězněn a umučen ve vězení na Pankráci.

VOJTĚCH BORIS LUŽA

* 1891 † 1944

Český generál, legionář první světové války, čelný představitel československého protifašistického odboje. Po německé okupaci odmítl emigraci a v roce 1939 se zapojil do odboje za pomoci blízkých Sokolů a vojáků. Byl napojený na generála Aloise Eliáše. Od roku 1941 se ukrýval v ilegalitě. V roce 1944 byl při přestřelce s protektorátními četníky na místě zabit. Byl jedním z mála generálů ČSR, kteří padli se zbraní v ruce.

JOSEF VLADIMÍR MAŠÍN st.

* 1896 † 1942

Legendární postava československého odboje za druhé světové války. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem tvořil slavnou zpravodajsko-sabotážní skupinu Tři králové, po které šly v protektorátu tisíce policistů v čele s gestapem. Mašín měl na starost zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. V roce 1941 byl zatčen gestapem, ani přes kruté mučení ho nezlomili, nic neprozradil. Popraven byl v roce 1942.

VÁCLAV MORÁVEK

* 1904 † 1942

Důstojník prvorepublikové československé armády. Za druhé světové války byl hrdinou českého protinacistického odboje. Spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem byl členem protinacistické odbojové organizace Tři králové. Vydržel z nich na svobodě nejdéle. Zemřel při přestřelce s příslušníky pražského gestapa. Po válce byl in memoriam povýšen na podplukovníka, v roce 2005 na brigádního generála.

JOSEF STEHLÍK

* 1915 † 1991

Před druhou světovou válkou absolvoval pilotní a poddůstojnickou školu. Byl členem československého zahraničního leteckého odboje. Účastnil se bojů ve Francii, Británii a na Slovensku. Po roce 1948 byl propuštěn z armády, zbaven důstojnické hodnosti a uvězněn ve vojenské věznici nazývané Hradčanský domeček. Po propuštění pracoval v dělnických profesích. V roce 1990 byl plně rehabilitován a povýšen na plukovníka letectva v záloze.

VOLODYMYR ZELENSKYJ

* 1978

Bývalý herec a moderátor se stal roku 2019 prezidentem Ukrajiny. Už jako herec veřejně podporoval protesty na Majdanu a finančně přispíval ukrajinské armádě. Po ruském vpádu na Ukrajinu letos v únoru byl spojenci vybízen k odchodu ze země, rozhodl se ale zůstat v obléhaném Kyjevě. Díky dobře promyšleným projevům k domácímu i mezinárodnímu publiku a odvážnému vystupování si takřka ze dne na den získal sympatie téměř po celém světě.

ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

MILENA ČERNÁ

* 1942 † 2021

Lékařka a dlouholetá ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se věnovala tématům sociální ekonomiky. Disidenti ji nazývali lékařkou Charty 77, protože některé chartisty léčila. Po revoluci pracovala na ministerstvu školství, byla pražskou zastupitelkou, členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Akreditační komise ministerstva práce a sociálních věcí. Bojovala proti chudobě a pomáhala v prevenci a léčbě sexuálních chorob.

VĚRA DOUŠOVÁ

* 1947

Při studiích psychologie a sociologie na Univerzitě Karlově se seznámila s Jiřinou Šiklovou, která ji vyučovala. Společně pak šířily samizdatovou literaturu. V roce 1990 ji požádal tehdejší československý prezident Václav Havel o pomoc s přesídlením volyňských Čechů z okolí Černobylu. V roce 1997 založila občanské sdružení Sedm paprsků, které pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením. Je ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

LADISLAV MŇAČKO

* 1919 † 1994

Nejpřekládanější slovenský spisovatel a publicista. V 50. letech patřil k prominentním novinářům, poté se ale naopak stal jedním z největších kritiků komunistického režimu. Za to byl perzekvován. V 60. letech popsal zákulisí politických procesů 50. let v knize Opožděné reportáže. Oceňován je například i za díla Smrt si říká Engelchen nebo Jak chutná moc. Dvakrát odešel do emigrace, definitivně se do Československa vrátil v roce 1989.

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

Josef Adamec

* 1909 † 1939

Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jenž se angažoval v roce 1934 v takzvané insigniádě. Dne 17. listopadu 1939 byl v časných ranních hodinách zatčen gestapem a téhož dne bez soudu popraven v ruzyňských kasárnách.

Jaroslav Bolfík

Starosta Sboru dobrovolných hasičů a bývalý zastupitel v Mikulčicích na Hodonínsku pomáhal lidem postiženým loňským tornádem na jižní Moravě. Jednal také o kompenzačních darech z jiných hasičských sborů pro ten svůj.

Jan Černý

* 1914 † 1939

Student medicíny na Univerzitě Karlově. Byl předsedou spolku československých mediků. Důrazně intervenoval za propuštění českých studentů, kteří byli německou policií zadrženi během nepokojů po pohřbu Jana Opletala. Byl popraven 17. listopadu 1939.

Miroslav Fenik

* 1988 † 2020

Zahynul při požáru svého domu. Ještě předtím se mu ale podařilo před plameny zachránit manželku a dvouletého syna. K tragédii došlo před dvěma lety v prosinci v rodinném domě v obci Ohrazenice na Příbramsku.

Jaroslav Fila

*1986 † 2021

Dobrovolný hasič z koryčanské jednotky, který loni v září spolu se svým kolegou Markem Vrbou tragicky zahynul při výbuchu rodinného domu. K výbuchu došlo kvůli úniku plynu z plynového potrubí v momentě, kdy již hasiči byli uvnitř domu.

Marek Frauwirth

*1911 † 1939

Pocházel ze slovenské židovské rodiny. V roce 1939 pracoval na disertační práci na Vysoké škole obchodní v Praze. Během okupace roznášel protiněmecké letáky a vydával falešné pasy pro Židy a odbojáře. Byl popraven 17. listopadu 1939.

Tomáš Houška

*1896 † 1939

Jako zpravodajský odborník na německou armádu se zapojil do odbojové činnosti, byl členem odbojové Obrany národa. Po zatčení gestapem spáchal v průběhu výslechu sebevraždu skokem z okna Petschkova paláce, aby neprozradil své kolegy.

Jaroslav Klíma

*1913 † 1939

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Patřil mezi organizátory pohřbu Jana Opletala a také se snažil na německé policii o propuštění zadržených studentů. Následně byl zatčen gestapem a poté 17. listopadu 1939 popraven.

Marek Klimus

.

.

S nasazením vlastního života se zasloužil o záchranu lidského života.

Jan Košík

* 1975

Je velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Hřensko. Letos v létě se od začátku vypuknutí požáru v národním parku České Švýcarsko podílel na jeho úspěšném uhašení. Jednalo se o největší požár v historii České republiky.

Bedřich Koula

* 1913 † 1939

Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který krátce studoval i na francouzské Sorbonně. Patřil také mezi mluvčí českých studentů účastnících se v roce 1934 takzvané insigniády. Byl popraven gestapem 17. listopadu 1939.

Petr Matouš

* 1988

Důstojník speciálních sil Armády ČR. Účastnil se šesti zahraničních misí. Za jeho velení se podařilo zneškodnit hned několik pachatelů teroristických útoků v Afghánistánu. Nyní se věnuje oblasti hybridních hrozeb a dezinformací na Úřadu vlády ČR.

Josef Matoušek

* 1906 † 1939

Absolvent historie na Filozofické fakultě UK a vysokoškolský pedagog, který se podílel na organizaci Opletalova pohřbu. Během mnichovské krize jednoznačně podporoval obranu země. Dne 17. listopadu 1939 byl zatčen a popraven gestapem.

Tomáš Neškodný

* 1978

Četař, voják z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. V červnu 2019 riskoval svůj život, aby u jezu na řece Blanici zachránil tonoucí ženu a její dvě děti. Snažil se zachránit i otce dětí. Muže se podařilo dostat na břeh, jeho resuscitace však byla neúspěšná.

Martin Semecký

* 1990

Zaměstnanec Domažlických lesů se zasloužil o nalezení 8leté německé holčičky, která přečkala v lese dvě mrazivé noci. Dívku hledalo na 1400 policistů, hasičů, lesníků a dalších zainteresovaných osob. Právě on holčičku spatřil na lesní mýtině.

Josef Serinek

* 1900 † 1974

Byl československý příslušník protinacistického odboje romské národnosti. Byl vězněn v koncentračním táboře Lety a za druhé světové války se stal partyzánským velitelem. Dosud byl vyznamenán pouze medailí Za zásluhy, která se udělovala za činy mimo boj.

František Skorkovský

* 1909 † 1939

V roce 1939 působil jako předseda zahraničního odboru Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě. V listopadu 1939 se podílel na přípravě Opletalova pohřbu, 17. listopadu 1939 byl zatčen gestapem a téhož dne popraven.

Václav Šaffránek

* 1920 † 1939

Dlouhodobě se angažoval ve studentských organizacích. V době mnichovské krize se dobrovolně přihlásil do armády, od léta 1939 byl spojkou odbojové organizace Obrana národa. Dne 17. listopadu byl zatčen a popraven gestapem.

Tomáš Vlasák

* 1966

Vedoucí pilotního oddělení Letecké služby Policie ČR. Letos v létě po vypuknutí největšího požáru v historii Česka v národním parku České Švýcarsko se aktivně podílel na jeho hašení. Podobně zasahoval i dříve u požáru v Albánii.

Marek Vrba

* 1976 † 2021

Dobrovolný hasič z koryčanské jednotky, který loni v září spolu se svým kolegou Jaroslavem Filou tragicky zahynul při výbuchu rodinného domu. K výbuchu došlo kvůli úniku plynu z plynového potrubí v momentě, kdy hasiči byli již uvnitř objektu.

Jan Weinert

* 1914 † 1939

Úspěšný absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Těsně před výročím 28. října 1939 pronesl odvážný projev, ve kterém mimo jiné označil německou okupaci za dočasnou. Byl popraven spolu s dalšími studenty 17. listopadu 1939.

MEDAILE ZA ZÁSLUHY PRVNÍHO STUPNĚ

Jehuda Bacon

* 1929

Izraelský malíř pochází z Ostravy a jako přeživší vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau po válce Evropu opustil. V Izraeli vystudoval Becalelovu akdemii umění a designu, kde se stal profesorem. Je jedním z tzv. Birkenau Boys.

Justin Jan Berka

* 1958

Justin Jan Berka je český katolický kněz a od roku 2007 převor vyšebrodského kláštera. Byl hasičem u hasičského sboru Pražského hradu či pracovníkem v domově důchodců. Ještě za komunistického režimu vstoupil tajně do cisterciáckého řádu.

Jan Betka

* 1949

Emeritní přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol. Patří mezi špičku otorinolaryngologie. Pod jeho vedením byla v roce 1987 provedena první kochleární implantace v Československu.

Vladimír Bílek

* 1979

V letech 2011–2015 pracoval jako poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu, působil i v roli předsedy meziparlamentní skupiny spolupráce chorvatského parlamentu a Parlamentu České republiky.

Michal Burian

* 1971

Vojenský historik a plukovník Armády ČR. Působí jako ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu. Dlouhodobě se zabývá historií paramilitárních sudetoněmeckých organizací a České obce sokolské.

Karel Čáslavský

*1937 † 2013

Filmový archivář, historik, publicista a moderátor. Pracoval v Národním filmovém archivu jako specialista na oblast zpravodajského filmu do roku 1945. Byl rovněž expertem na němý film a americkou filmovou grotesku.

Jaroslav Čvančara

* 1948

Spisovatel, publicista, badatel a hudebník. Dlouhodobě se věnuje historii druhé světové války a československého odboje,zejména problematice atentátu na Reinharda Heydricha. Působil také jako badatel v Odboru zkoumání totalitních režimů ÚSTR.

Emil Dračka

*1955

Starosta obce Kralice nad Oslavou, který ve funkci dokázal trojnásobně zhodnotit základní jmění obce uvážlivým hospodařením. Zároveň se intenzivně věnuje jejímu zvelebování. Obec čítá kolem tisíce obyvatel a leží mezi Brnem a Třebíčí.

Miloslav Fiala

*1928

Český římskokatolický kněz a premonstrát, který je známý jako redaktor náboženských pořadů a především svým působením ve funkci tiskového mluvčího Československé a následně České biskupské konference.

Jiří Holík

*1944

Bývalý československý hokejový útočník a trenér. Drží československý rekord v počtu odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci. Je trojnásobným mistrem světa a držitelem čtyř olympijských medailí.

Martin Hrbáč

*1939

Primáš Horňácké cimbálové muziky a jeden z nejvýznamnějších českých folklorních hudebníků. V mládí začínal v kapele Jožky Kubíka. V roce 1966 založil Horňáckou cimbálovou muziku. Díky folkloru prožíval svobodu i za totality.

Miroslav Jansta

*1962

Právník a sportovní funkcionář, předseda České basketbalové federace a předseda České unie sportu. Po tři sezóny byl rovněž členem volejbalového oddílu Lokomotiva Nymburk. Je iniciátorem zvýšení státní podpory sportu.

František Janula

*1932 † 2020

Český a francouzský malíř, který od roku 1968 žil v Paříži, kam odešel na stipendium a po srpnové okupaci se již nevrátil. Část jeho díla z pozůstalosti se nedávno dostala do českých sbírek. Patřil k významným osobnostem moderního evropského malířství.

Tomáš Jirsa

*1957

Senátor Parlamentu ČR a od roku 1994 starosta města Hluboká nad Vltavou. Věnuje se legislativní činnosti v zákonech, které se dotýkají zdravotnictví a sociálních věcí. V Senátu působí jako místopředseda zahraničního výboru.

Miloslav Kalaš

*1941

Odborník na interní lékařství, sociální lékařství a organizaci zdravotnictví. V nemocnici Na Homolce má na starosti exkluzivní pacienty. Byl ošetřujícím lékařem prezidenta Miloše Zemana. V letech 1989 a 1990 zastával i funkci ředitele pražské zoologické zahrady.

Jan Kaše

*1959

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V armádě se specializoval na informační a spojovací techniku. Pracoval jako náčelník spojovacího vojska, ale také jako bezpečnostní ředitel na ministerstvu obrany. Má taktéž diplomatické zkušenosti.

Václav Klemák

* 1959

Ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje od roku 2008. Brigádní generál se stará zejména o rozvoj sboru, modernizaci zásahové výbavy nebo dohlíží na rozvoj spolupráce s dobrovolnými hasiči v Karlovarském kraji.

Jiří Kotyk

* 1946

Působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde pracuje v Ústavu historických věd. Věnuje se především regionální historii, hlavně oblasti východních Čech v období novověku. Napsal také řadu historických publikací.

Eva Kubala Havrdová

* 1955

Neuroložka, vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné lékařské fakulty v Praze. Je přední českou odbornicí na roztroušenou sklerózou.

Ivan Lendl

* 1960

Tenisový trenér a bývalý profesionální tenista, který reprezentoval Československo a po získání amerického občanství také Spojené státy. Na špici světového tenisového žebříčku ATP pobýval až do začátku 90. let.

Oldřich Lichtenberg

* 1963

Právník, podnikatel a hudební producent byl v 90. letech ředitelem právního odboru ministerstva kultury a členem privatizačního fondu TREND. V minulosti se podílel na přípravě volebních kampaní ČSSD. Působí jako producent Divadla Broadway.

Frank Joseph Malina

* 1912 † 1981

Americký vědec a experimentátor byl jedním ze zakladatelů raketového výzkumu ve Spojených státech. Podílel se i na vývoji bazuky. Měl české kořeny, jeho předci pocházeli z Valašska. Byl zároveň výtvarným umělcem.

Jaroslav Malý

* 1946

Lékařský náměstek ředitele FN Hradec Králové a vysokoškolský pedagog se zabývá hematologií. Do roku 2020 byl senátorem za ČSSD. V 70. letech byl u historicky první transplantace dárcovské kostní dřeně v Československu.

Jiří Mareček

* 1930

Profesor oboru zahradní a krajinné architektury inicioval založení Dendrologické zahrady v Průhonicích. Napsal několik knih věnovaných venkovským sídlům a soukromým zahradám, byl členem redakčních rad odborných časopisů.

Petr Marek

Zakladatel a předseda spolku Bezkomunistů.cz veřejně poukazuje na následky komunistické totality v Československu. Jeden z jeho výroků zní, že komunismus nepatří do 21. stolení. Iniciativa pořádá akce a setkání.

Petr Mlsna

* 1978

Právník, politik a vysokoškolský pedagog se stal jako nestraník v letech 2012 a 2013 ministrem bez portfeje ve vládě Petra Nečase, byl předseda Legislativní rady vlády. Od roku 2020 vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Gustav Oplustil

* 1926 † 2022

Televizní a rozhlasový scenárista, dramaturg a režisér byl považován za legendu televizní zábavy. Podílel se na přípravě silvestrovských programů a pořadů jako Kabaret U dobré pohody. Coby herec se objevil třeba ve filmu Skřivánci na niti.

Angelika Ivana Pintířová

* 1963

Řádová sestra kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Byla jednou z těch, které pečovaly o někdejšího prezidenta Václava Havla na sklonku jeho života. Je zároveň pedagožkou, ocenění získala za oblast výchovy.

František Pošta

Patriot a dlouholetý lánský kronikář. Bydlel nedaleko zámku a v Lánech se účastnil několika setkání s Václavem Havlem. Byl zároveň velitel sboru dobrovolných hasičů. Na lánských análech pracoval už jeho stejnojmenný předek.

Ivan Sedláček

* 1932

Sbormistr a pedagog. Po studiích na PF a FF Masarykovy univerzity v Brně založil Šlapanický dětský sbor, později vedl sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno – Kantiléna, který se pod jeho vedením stal špičkovým tělesem.

Jan Slabák

* 1941

Moravský trumpetista, pedagog a kapelník. Je zakladatelem dechové kapely Moravanka. Byl předním sólistou státní filharmonie. Dále spolupracoval s orchestry jako Malá dechová hudba a symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu.

Pavel Stodůlka

* 1965

Špičkový lékař se specializuje na oční lékařství, převážně operace očních vad, šedého zákalu a transplantace rohovky. V roce 1995 jako první chirurg v Česku zbavil pacienta dioptrické vady s použitím laserové metody.

Pavel Šlampa

* 1960

Profesor se specializací v oboru radioterapie a přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Je členem České onkologické společnosti.

Boris Šťastný

* 1970

Lékař a podnikatel v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb byl poradcem prezidenta Václava Klause. V minulosti působil jako šéf pražské ODS a poslanec. Ve sněmovně se zasadil o prosazení antikuřáckého zákona a zavedení eReceptu.

Miloš Štědroň

* 1942

Profesor, muzikolog a hudební skladatel působí na Masarykově univerzitě. Byl členem správní rady Nadace Český hudební fond. Za svou kompoziční tvorbu dostal řadu ocenění. Složil například hudbu k filmu Balada pro banditu.

Ivana Trumpová

* 1949 † 2022

Česko-americká podnikatelka, lyžařka a modelka byla v letech 1977–1992 první manželkou miliardáře a pozdějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vypracovala se na úspěšnou podnikatelku – hotely a domy stavěla po celém světě.

Vladislav Třeška

* 1957

Je přednostou Chirurgické kliniky a proděkanem Lékařské fakulty UK v Plzni. Zabývá se především chirurgií jater, cévní chirurgií a transplantologií. Třeška je také autorem několika odborných článků a knih.

Jaroslav Třešňák

* 1964

Je teplický developer a majitel firmy JTH. Podílel se na výstavbě pražského metra či na realizaci Strahovského tunelu. Patří mezi velké mecenáše umění. V roce 2018 patřil k významným sponzorům prezidentské kampaně Miloše Zemana.

Jakub Vágner

* 1981

Syn hudebníka Karla Vágnera je český rybář a držitel řady rekordů v lovu sladkovodních ryb. Proslul především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném stanicí National Geographic Channel. Pro Českou televizi natočil seriál Rybí legendy Jakuba Vágnera.

Michaela Vidláková

* 1936

Část svého dětství prožila v ghettu v Terezíně, jako zázrakem ona i rodiče unikli deportaci do Osvětimi. V roce 1953 se rodina pokusila o emigraci do Izraele, byli však zatčeni a souzeni. Vidláková se celý život v Praze věnovala práci s dětmi a mládeží.

Vladimír Vlček

* 1961

Generálporučík působí od roku 2021 jako generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR. K profesionálním hasičům nastoupil v roce 1984. V letech 1993 až 1995 pak zastával funkci vrchního požárního rady ČR.

Pavel Vršecký

* 1942

Je nejúspěšnější trenér československé dráhové cyklistiky. K největším úspěchům jeho svěřenců patří například zlato z mistrovství světa v roce 1979. Od roku 2016 se věnuje trénování mladých cyklistů v Příbrami.

Hana Zagorová

* 1946 † 2022

Česká zpěvačka se během své kariéry stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii. Získala devět slavíků v řadě. Nazpívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek.

Juliána Ludmila Zatloukalová-Coufalová

* 1886 † 1960

Byla poslankyní Revolučního národního shromáždění a první starostka na Moravě. Po roce 1948 jí byl zabaven majetek a zemřela v Psychiatrické léčebně ve Šternberku.

Miroslav Zavoral

* 1953

Je český lékař a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha. Zaměřuje se na diagnostiku nádorů a onemocnění trávicího traktu. V současné době je ošetřujícím lékařem prezidenta Miloše Zemana, jenž jej loni jmenoval brigádním generálem ve výslužbě.

Miroslav Žbirka

* 1952 † 2021

Byl slovenský hudebník, zpěvák a skladatel. V roce 1982 získal ocenění Zlatý slavík. Proslavil se jako zpěvák kapely Modus, ve které vytvořil populární pěveckou dvojici se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou.