Zelený rozkol. Mladí Zelení končí se svou starou partají, vadí jim spolupráce s TOP 09 a STAN

PRAHA Mladí Zelení se na svém sněmu rozhodli vypovědět memorandum se Stranou Zelených. K tomuto kroku je vyprovokovalo oznámení spolupráce jejich staré partaje s TOP 09 a Starosty a nezávislými v letošních evropských volbách. Mládežnické organizaci vadí, že by mohli Zelení zasednout v Evropském parlamentu se zástupci stran Viktora Orbána či Silvia Berlusconiho.

Podle Magdalény Hajdučkové, spolumluvčí Mladých Zelených, byla strategie strany pod vedením předsedy Petra Štěpánka na evropské volby pro mládežnický spolek poslední kapkou - k vypovězení memoranda prý směřoval už předchozí vývoj uvnitř Strany Zelených.

„Pokud by koalice uspěla, zasedli by čeští Zelení do frakce EPP Evropského parlamentu, která současně pojímá také strany Viktora Orbána a Silvia Berlusconiho, což jsou osoby, u kterých považujeme jakoukoli spolupráci za nepřípustnou. Hodnoty nám blízké odráží jedině frakce Greens/EFA a celé evropské zelené hnutí sjednocené v Green European Party. Od těchto hodnot se ale strana svými kroky rozhodla odchýlit,“ řekla serveru Lidovky.cz Hajdučková.



Na druhé straně příběhu už ale tak jasno o vývoji vzájemných vztahů nebylo. „Jednalo se o náhlý krok, o kterém nebylo vedení Zelených předem informováno, ani nebylo ze strany Mladých zelených vyvoláno žádné jednání, kde bychom byli o nějakých neshodách informování a mohli je probrat,“ uvedl pro server Lidovky.cz člen předsednictva Strany Zelených Jenda Perla.

PETR ŠTĚPÁNEK, starosta Prahy 4, Trojkoalice/SZ

Část straníků, která se vykazuje členstvím v obou strukturách, nyní neví, jak s novou situací naložit. Strana podle Perly však nyní řeší hlavně přípravu na volby do Evropského parlamentu. Jisté je, že v ní přijde o aktivní základnu podporovatelů, která by jinak vypomáhala v kampani.



‚Orbán a Berlusconi? Nikdy, jedině evropští Zelení‘

Jablkem sváru se nakonec stala především spolupráce „starších“ Zelených s TOP09 a hnutím STAN. Mladé zelené organizaci vadí, že by při případném úspěchu zasedli kandidáti v evropské frakci křesťanských demokratů. O tom, že by tak měli spolupracovat se zástupci stran maďarského premiéra Viktora Orbána nebo italského matadora Silvia Berlusconiho, totiž nechtějí ani slyšet. Podle Strany Zelených je ale taková spolupráce ku prospěchu jejích voličů.



„Demokraticky jsme se rozhodli jít pro tyto volby do nějaké koalice, v níž se snaží prosadit co nejvíce ze svého programu, jak je ostatně cílem každé politické strany. My si myslíme, že to naše voliče nezklame, naopak že naše voliči pozitivně ocení snahu netříštit demokratické liberální proevropské síly,“ obhajuje krok Zelených Perla.



Jejich mládežnickému partnerovi vadila i konkrétní jména na společné kandidátce. „Třeba europoslanci Polčák, Pospíšil a Niedermayer, kteří de facto kandidátku povedou a na jejichž kampaň přispějí Zelení financemi a aktivitou,“ uvedla Hajdučková jako příklad ty europoslance, kteří prý hlasovali proti zákazu glyfosátů, což označila ze „velmi nezelené“ chování.

A opětovná spolupráce? „O obnovu spolupráce by se asi v první řadě měl snažit ten, kdo ji vypověděl,“ odpověděl na dálku zeleným mládežníkům a mládežnicím Perla. Jeho strana se ale prý kooperaci nebrání, řešení prý ale zůstane až na období po evropských volbách.

Kampaň za humny. Mladí Zelení chtějí pomoci v Německu

Zatímco do evropských voleb už Mladí Zelení vlastní kandidátky nepostaví, pomáhat chtějí prý alespoň partnerům za hranicemi. Vypomáhat by tak s kampaní měli zelených třeba v sousedním Německu. „Svých politických cílů tak v nejbližší době budeme dosahovat spíše prostřednictvím aktivismu: debat a přednášek pro veřejnost, happeningů a demonstrací, vzdělávacích akcí a tak dále,“ uvedla pro server Lidovky.cz Hajdučková. Návrat své organizace do stranické politiky nevylučuje, zatím není jasné ve spolupráci s kým by to bylo.

„Strana zelených v tuto chvíli v našich očích zelenou politiku nereprezentuje a není pro nás stranou, jíž bychom jako generace, která po Vás bude svět přebírat, beze strachu svěřili svou budoucnost,“ prohlásili Mladí Zelení na svých stránkách.



Mladí Zelení vznikly jako nezávislý spolek v roce 2001, od roku 2011 do letoška byl provázán skrze memorandum o spolupráci se Stranou Zelených. Ta vznikla už v roce 1989. Jako samostatný subjekt poprvé pronikli do parlamentu ve volbách 2006, kdy získali 6 poslaneckých mandátů. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získali 1,46 procent hlasů.