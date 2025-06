Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Uvedl to generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Celkové náklady na likvidaci následků včetně sanace zamořené půdy a vody by podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) neměly přesáhnout miliardu korun.

Vlaky se na trať vrátily v neděli. „Práce skončily o víkendu. Kompletní obnova stanice včetně výhybek potom proběhne v podzimních měsících. Náklady na první etapu oprav jsou přibližně 23 milionů korun, podzimní etapa vyjde podle plánů na přibližně 90 milionů,“ informoval Svoboda.

V první fázi SŽ zprovoznila dvě koleje v přímém směru. Po odtěžení kontaminované zeminy pod tratí dělníci na přibližně třistametrovém úseku položili nový železniční spodek a svršek, instalovali provizorní stožáry trakčního vedení a troleje a obnovili zabezpečovací zařízení trati.

První rychlík vyjel na trať u Hustopečí v neděli večer, v pondělí po ní jezdí i regionální vlakové spoje. Úsekem v místě nehody mohou vlaky projíždět maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu.

Cestující ochrání vypnutá klimatizace

„Při průjezdu zónou zajistí dopravce zamezení přístupu vnějšího vzduchu do prostor pro cestující a služebních prostor vlaku například vypnutím klimatizace,“ stojí v rozhodnutí SŽ.

Nákladní vlak převážející 1 020 tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou 28. února. Většina cisteren se při havárii poškodila a benzen z nich unikl do půdy. Následně se benzen vzňal.

Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení. Z místa kontaminovaného toxickou látkou museli hasiči nejprve odklidit za přísných bezpečnostních podmínek havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen.

Poté z prostoru kvůli navazujícím sanačním pracím odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu. SŽ následně obnovila trať a opravila trolejové vedení i zabezpečovací zařízení.

Havárie u nás nemá obdoby

Podle odhadů sanační společnosti Dekonta uniklo do životního prostředí v důsledku havárie 250 tun benzenu. Do 7. června bylo do společnosti DEZA odvezeno přibližně 95 tun nebezpečné látky a více než 4 tisíce metrů krychlových kontaminované vody.

Odborníci na jaře dokončili v okolí místa nehody stavbu 700 metrů dlouhé stěny z ocelových profilů. Bariéra sahající pod zem do hloubky až sedmi metrů uzavřela kontaminovanou oblast a má zabránit šíření toxické látky do okolí včetně nedalekého jezera.

Podle Hladíka se podařilo situaci stabilizovat a riziko, že se by se uniklý benzen dál rozšířil do půdy a povrchové vody v okolí, je minimální. Sanace zabere ještě několik měsíců.

„Teď je prioritou odstranit volnou fázi benzenu na hladině podzemní vody, která tvoří největší podíl benzenu v lokalitě. Následovat bude čištění podzemní vody obsahující rozpuštěnou formu benzenu. Probíhá také zkušební provoz speciálních filtrů s aktivním uhlím, které umožní čerpání kontaminované podzemní vody ve velkém objemu,“ vysvětlil.

Podle ředitele České inspekce životního prostředí Petra Bejčka díky společnému zásahu uniklo z více než tisíce tun benzenu mimo místo havárie méně než tři procenta látky. „Dopady na okolní prostředí byly minimální,“ podotkl.

28. února 2025