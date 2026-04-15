Drážní bagr ve žlutých barvách Správy železnic, konkrétně strojní vytahovák pražců s přívěsným vozíkem, ujel z nádraží v Telči kolem desáté. Proč se tak stalo,vyšetřují policie i Drážní inspekce.
„Rozjel se poté, co z něj vystoupil strojvedoucí. Stroj se samovolně zastavil před Dačicemi,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
„Událost se obešla bez zranění, vykolejení a bez dalších následků. Případ šetří Drážní inspekce,“ doplnil mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.
„Při své cestě souprava poškodila výhybku, projela přes 15 železničních přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži a samovolně zastavila po ujetí vzdálenosti přibližně 11 kilometrů,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Při mimořádné události se nikdo nezranil. Škoda na poškozené výhybce byla odhadnuta na 100 tisíc korun. Další okolnosti se i nadále prošetřují.
Vyšetřovatele bude zajímat hlavně, zda strojvedoucí bagr dostatečně zajistil. Přivolaná policejní hlídka provedla u strojvedoucího dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.
Provoz na regionální železniční trati mezi Telčí a Dačicemi byl kvůli vyšetřování události až do odpoledne zastaven. Náhradní autobusy jezdí mezi Třeští na Jihlavsku a Dačicemi v okrese Jindřichův Hradec. České dráhy nejdřív předpokládaly, že provoz vlaků obnoví do 13:00, termín na webu později posunuly na 17:00.