„Přípravné práce, zejména odstraňování dřevin, zahajují stavbaři už na začátku března. Po celý měsíc budou proto vlaky jezdit po jedné koleji. Úplné přerušení provozu se zavedením náhradní autobusové dopravy se pak plánuje po dobu jednoho týdne v červenci,“ upřesnila za investora Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic.
Úsek, jehož se úpravy týkají, začíná na periferii Žďáru, za velkým viaduktem u Hamrů nad Sázavou. Přímo viaduktu nad údolím řeky Sázavy se práce nedotknou - ten již má opravy za sebou. Razantní zásah ale čeká nedaleký most, který nad dvoukolejnou tratí převádí frekventovanou silnici I/19, hlavní tah ze Žďáru na Brod. Vysoké přemostění u čerpací stanice OMV totiž nahradí zcela nová stavba.
„Ještě před výstavbou nového mostu bude zřízeno provizorium, které umožní zachovat veškerý silniční provoz s výjimkou tranzitní kamionové dopravy,“ popsala Nela Eberl Friebová. Doplnila také, že na šestikilometrovém úseku železnice, pokračujícím od Žďáru až k obci Sázava, se renovace či nového vybudování dočká hned několik mostů, mostků a propustků.
Zásadní je však hlavně zvýšení traťové rychlosti. Ta je dnes v této části trasy stanovena na nejvýše 100 kilometrů za hodinu, po úpravách se má však zvednout na maximum 155 kilometrů v hodině.
„Úsek také získá moderní zabezpečovací systém, navíc bude připravený pro dálkové řízení z dispečerského pracoviště v Přerově,“ zmínila další plánované změny mluvčí Správy železnic.
Provoz po jedné koleji. S červencovou výjimkou
Zlepšení komfortu pocítí i cestující, kteří využívají zastávku v Hamrech nad Sázavou. Jsou to jak místní, tak četní turisté. Obě nástupiště se totiž dočkají úprav, jež umožní pohodlný nástup do vlaků; přístup na ně bude díky novým chodníkům bezbariérový.
Že má svá nejlepší léta již za sebou, je patrné i na samotné budově u kolejí. „Ta projde kompletní přestavbou. Na obou nástupištích vznikne nový dřevěný přístřešek, přibude také mobiliář - dřevěné lavičky, odpadkové koše a stojany pro jízdní kola,“ vyjmenovala Eberl Friebová.
Omezení pro cestující, jež modernizace železničního tahu s sebou nese, by neměla být nijak zásadní - vyjma zmíněného zhruba jednoho týdne v červenci.
„Provoz bude zachován po jedné koleji. Změna se může týkat nástupišť ve stanicích a zastávkách, ze kterých budou vlaky odjíždět v závislosti na vyloučených kolejích. Jízdní řád však s modernizací tratě počítal a je rekonstrukci přizpůsoben,“ ujistil Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.
Termíny a rozsah větších letních omezení budou podle něj včas upřesněny v závislosti na pokračování stavby. „Cestujícím doporučujeme sledovat vývěsky na stanicích a zastávkách, popřípadě informace o výlukách na webu Českých drah,“ dodal Šťáhlavský.
Hamry si na potíže zvykly, kvůli kanalizaci
Opravy se dotknou i obyvatel Hamrů nad Sázavou, obce se zhruba šestnácti stovkami obyvatel, jejíž zástavbu trať protíná. „Největší omezení bude rekonstrukce mostu na silnici I/19, kde bude střídavý provoz na semafory. Ostatní omezení nejsou významná a budou pouze znamenat delší trasu pro příjezd k některým rodinným domům,“ popsal hamerský starosta František Porubský.
Místní podle něj samozřejmě musejí počítat i se zvýšeným provozem těžkých nákladních automobilů a mechanizace po vsi. „Ale vzhledem k tomu, že je přes celou obec budována kanalizace, tak jsme si už částečně zvykli,“ konstatoval Porubský.
Starosta také věří, že se podaří zkoordinovat omezení související s rekonstrukcí mostu i s úpravami přilehlé křižovatky u čerpací stanice OMV. K těm má v této lokalitě dojít kvůli plánované výstavbě nového obchodního centra.
Správa železnic coby investor rozsáhlé modernizace tratě na Brod již vybrala i dodavatele prací. Provedou je společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a Elektrizace železnic Praha, které podaly nabídku ve výši zhruba jedné miliardy a 345 milionů korun. Tato suma byla o téměř 190 milionů nižší než maximální povolená cena. S ukončením oprav se počítá v závěru příštího roku.