Tratí se zvýšeným rizikem je více, zabezpečovač chybí nejen v Pardubicích. Vážný problém, tvrdí experti

Jde o to, že se během oprav už nemůže „zbytečně“ investovat do starého zabezpečovače. Rovnou se instaluje nový, ten se ale stále ladí a testuje. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce jeho nasazení urychlit. „Zjišťuji, zda je to možné. Z prvních poznatků ale vyplývá, že to nebude jednoduché,“ říká.

Rychle nasadit nový systém

„To kvůli propojení s další technickou infrastrukturou i smluvním vztahům,“ uvedl ministr. Kromě Pardubic je podobná situace i například v Brně nebo v Praze mezi Smíchovem a Radotínem. Středeční nehoda v Pardubicích, kdy při srážce expresu na Ukrajinu a nákladního vlaku přišly o život čtyři ženy, ukazuje, jak málo stačí k fatálním následkům.

„Je to stereotyp, vše probíhá stejně, všichni se podle toho chovají – a pak je něco výjimečného,“ popisuje rizika Vondrovic.