Nehoda se podle dostupných informací stala na přejezdu, který je zabezpečen světelnou signalizací bez závor.
„Střetl se tam vlak s osobním vozidlem. Oznámení jsme přijali přibližně deset minut po 13. hodině. Okolnosti nehody zjišťujeme, kolegové jsou na místě,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu. Konec omezení očekává dopravce okolo 16:00.
Záchranná služba ošetřila řidiče osobního auta. „Muže nakonec necháváme na místě bez nutnosti transportu do nemocnice. Měl štěstí, z nehody vyvázl s drobnými oděrkami. Po vyšetření na něm nebylo shledané žádné zranění,“ doplnila mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková.
Nikdo z cestujících ani posádky vlaku ošetření nepotřeboval.
Před čtyřmi lety se na jiném železničním přejezdu u Troubelic srazil vlak s nákladním automobilem, který nerespektoval „stopku“ a vjel do kolejiště ve chvíli, kdy se vlaková souprava přibližovala. Střet se obešel bez zranění.
