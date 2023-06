Reakcí na úspěch Jana Součka (48) ve volbě nového šéfa České televize, v níž výrazně porazil Petra Dvořáka, je přehršel. Porážka současného vládce Kavčích hor, jenž veřejnoprávní instituci s ročním rozpočtem přes sedm miliard korun řídí uplynulých dvanáct let, se až tolik nečekala.

Z ohlasů na triumf současného ředitele brněnského studia ČT vyčnívá ten moderátora Událostí ČT Jakuba Železného.

„Gratuluji p. Součkovi ke zvolení do čela ČT. Škoda že s ním nedělám 1. rozhovor, toť můj oblíbený žánr. V souladu s čl. 23.5 Kodexu ČT bych se asi svobodně ptal na p. Dalíka, pořad Café X, ale určitě na to, co myslí ‚refreshem‘ pořadu Reportéři ČT. Těším se na spolupráci,“ napsal ve středu večer na svůj účet na Twitteru Železný.

A pro server Lidovky.cz přidal: „Myslím si, že nic z minulosti by nemělo být tabu. Pan Dalík rozhodně negeneruje jenom pozitivní konotace, spíš kontroverze a pan Souček s ním spolupracoval. Café X (pořad moderátora Xavera Veselého, který je zároveň členem Rady ČT – pozn. red.) je už dávno pryč, ale nemyslím si, že to byl správný pořad pro veřejnoprávní televizi. A co se týče Reportérů ČT, nejpodstatnější je, aby byla zachována nezávislost a integrita zpravodajství,“ vysvětlil. Dlužno dodat, že účast v konkurzu zvažoval i sám Železný, ale jen za podmínky, že se Dvořák nepokusí o obhajobu postu.