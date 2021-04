Zeman a jeho expertní tým se sejde s Maláčovou, budou řešit reformu důchodů a kurzarbeit

Lány (Kladensko ) Prezident Miloš Zeman a jeho expertní tým se v sobotu na zámku v Lánech sejde s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Mezi témata by mohla kromě otázek spojených s epidemií koronaviru patřit reforma důchodů či prosazení takzvaného kurzarbeitu, který sněmovna tento týden poslala do závěrečného kola schvalování.

Novela zákona o zaměstnanosti předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok.



Maláčová, která před týdnem na sjezdu obhájila funkci místopředsedkyně ČSSD, slíbila předložit vládě návrh důchodové reformy. Počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva.

Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10 000 korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Slíbila také dřívější penzi pro lidi v náročných profesích a zvýšení důchodu o 500 korun za každé vychované dítě.

Zeman se s Maláčovou sešel k vzájemnému jednání před dvěma lety na Pražském hradě. Tehdy mluvili mimo jiné o podmínkách navýšení podpory v nezaměstnanosti. Shodli se podle ministryně na tom, že navýšení by mělo být určeno hlavně nezaměstnaným, kteří chtějí pracovat a budou si skutečně hledat práci.