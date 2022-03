Zeman omilostnil odsouzeného šéfa Lán Baláka. Mezi řečí to sdělil ministrovi Blažkovi

„Prezident republiky prominul omilostněnému muži nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ uvedl Ovčáček, jaké bylo zdůvodnění.

„Prezident republiky při rozhodování o milosti vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec, zároveň však, po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná,“ doplnil.

Krajský soud v Praze potvrdil před několika dny šéfovi Lesní správy Lány Balákovi tříleté vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky v Lánské oboře. Muž dostal i peněžitý trest ve výši 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti.

Balák podle soudu ovlivnil zakázku na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Vinu vytrvale popírá. Státní zástupce požadoval přísnější potrestání. Ani jeho odvolání ale neprošlo.

Balák zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie - stavební a báňská (ESB) Libora Tkadlece. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. I on vinu odmítá. Firma ESB musí zaplatit 5,4 milionu korun a má tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace.

Balák, který u kladenského soudu čelí také obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, doposud zůstal ve funkci. Jeho nadřízený, kterým je prezidentův kancléř Vratislav Mynář, po vynesení nepravomocného rozsudku uvedl, že chce v případu dál ctít presumpci neviny.

Podle ústavního právníka Jana Kysely se tímto rozhodnutím prezident dopouští střetu zájmu. „Ve střetu zájmu je nepochybně, ale pro milost z toho nic neplyne,“ říká právník, podle kterého je toto rozhodnutí nenapadnutelné.

„Jediná varianta, kdy by bylo možné uvažovat o tom, že bychom se v aktu milosti pokoušeli upřít účinky, by byl takový, když by prezident republiky omilostnil sám sebe a nebo to bylo aboliční rozhodnutí, které vyžaduje kontrasignaci předsedy vlády a jednalo by se o omilostnění předsedy vlády,“ popisuje Kysela a dodává: „vše ostatní je věcí, která spadá do historie, politických komentářů nebo občanského uplivnutí.“

Jedinou možností, jak za milost stíhat prezidenta, avšak na samotnou milost by to nemělo žádný dopad, je tak podle ústavního právníka ústavní žaloba.