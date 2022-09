Zeman by přijal prchající Rusy, připustil srovnání Putina s Hitlerem

Vláda nehodlá Rusy prchající kvůli Putinově částečně mobilizaci přijímat. Ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský ve čtvrtek řekl, že Rusové, kteří ze země utíkají kvůli tomu, že se chtějí vyhnout mobilizaci, nesplňují v České republice podmínky pro udělení humanitárního víza.

Zeman řekl, že s Lipavským nesouhlasí. „Myslím, že těmto lidem, podobně jako ukrajinským uprchlíkům, bychom víza dávat měli,“ tvrdí prezident.

Podle premiéra Petra Fialy bude Česko k případným dezertérům přistupovat jako ke všem žadatelům o azyl. „Pokud někdo přijde, bude jeho žádost posouzena v rámci standardního azylového řízení,“ uvedl ve čtvrtek v předvolební debatě serveru Blesk.cz. Doplnil, že žádné signály o přílivu Rusů, kteří se chtějí vyhnout mobilizaci, vláda ale nemá.

Česko jako první členský stát Evropské unie plošně pozastavilo vydávání víz pro občany Ruska, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česko uvalilo též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Podle vyjádření mluvčí Evropské komise je rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, na členských státech Evropské unie. Unijní státy by podle ní měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit.

Pobaltské země (Estonsko, Lotyšsko a Litva) už ve středu vyhlásily, že Rusům prchajícím před mobilizací poskytovat útočiště nebudou. Německo je naopak připraveno přijímat dezertéry z ruské armády.

Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgu armáda povolá při mobilizaci 300 tisíc rezervistů. „Tato mobilizace zahrnuje přes milion vojáků, zcela jasně ‚kanónenfutr‘ se všemi důsledky,“ uvedl Zeman s tím, že změna vedení v Rusku je možná, přičemž roli v tom může hrát buď armáda, nebo byznys.

„Armáda však předvedla tak obrovskou neschopnost, že nebude iniciátorem jakékoli změny, možnosti byznysu jsou sankcemi omezeny, to nemluvím o zabavování jachet. Pokud by došlo k politickým změnám, viděl bych to jako tlak ekonomických kruhů,“ řekl prezident v televizi Prima.