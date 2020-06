Zeman chce po Bartíkovi omluvu dopisem, zveřejnění přes Facebook už nepožaduje. Na pěti milionech odškodného trvá

Brno Prezidentská kancelář už nechce po bývalém radním Brna-středu Svatopluku Bartíkovi (za Žít Brno) omluvu přes sociální síť Facebook, ale dopisem. Trvá ovšem na pěti milionech korun odškodného. Kancelář prezidenta republiky Bartíka zažalovala kvůli jeho tvrzení, že prezident Miloš Zeman má rakovinu.

Sporem se v pondělí znovu zabýval Městský soud v Brně, jednání odročil na 21. červenec, Bartík musí doložit své majetkové poměry.

„Můj klient už nepožaduje zveřejnění omluvy na Facebooku, trváme však na doručení omluvy formou dopisu,“ řekl Zemanův advokát Marek Nespala. Částečně se tím změnilo znění žaloby, protistrana nebyla proti.



Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal na sociální síť Facebook, že Zeman má rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života.

Soud v pondělí vyslechl znalce z oboru lékařství Pavla Šlampu, veřejnost ale na tuto část jednání vyloučil z jednací síně. Nespala poté novinářům řekl, že výslech znalce jednoznačně potvrdil, že u jeho klienta žádná rakovina nikdy nebyla a není.

„Znalec potvrdil to, co řekl veřejně do médií poté, co vyhotovil posudek pro polici, že s výjimkou cukrovky a jejích důsledků je jinak zdráv jako řípa, respektive ve stavu odpovídajícímu jeho věku,“ řekl novinářům i Bartík.

Soud se zajímal o Bartíkovy majetkové poměry, zajímalo ho, jaká část z žalovaného částky by pro něj nebyla likvidační. Podle Bartíka jde zhruba o 50 000 korun.

„Každá ‚sranda‘ něco stojí, když to řeknu lidově,“ komentoval před novináři Nespala výši požadované částky. U soudu uvedl, že prokáže-li žalovaný své majetkové poměry, projedná s klientem plnění ve splátkách.

Žalobu soud obdržel v listopadu 2017, řešit ji začal v září 2019, kdy jednání skončilo neúspěšným pokusem o smír. Soud tehdy jednání odročil na neurčito, kvůli vypracování zdravotnického posudku. Bartík později tvrzení o Zemanově zdraví z webu stáhl s komentářem, že nečekal takovou negativní vlnu na Zemana ani na sebe. Zeman prezidentský mandát ve volbách obhájil.