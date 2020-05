Zeman chce proinvestiční a úsporný rozpočet. ‚Musíme najít, kde plýtváme,‘ řekl

Praha Prezident Miloš Zeman chce, aby státní rozpočet byl proinvestiční a úsporný. Letošní deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat, řekl v pondělí prezident v rozhovoru s ČTK.

Uvedl rovněž, že kvůli pandemii očekává propad hrubého domácího produktu (HDP) o pět až deset procent. V roce 2021 ekonomika podle něj znovu poroste, ale tempo růstu nevyrovná letošní propad.

Zeman bude o státním rozpočtu na letošní rok jednat o víkendu v Lánech s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Jsou dvě věci, na které budu apelovat. První věc je, aby tento rozpočet byl proinvestiční. To znamená, abychom neprojídali budoucnost pouhými provozními výdaji. A zadruhé aby byl úsporný. Úsporný v tom smyslu, že musíme najít, kde plýtváme,“ řekl.

Za příklad plýtvání označil například podporu solárních elektráren, a uvítal, že vláda rozhodla o jejím snížení. „Já bych samozřejmě byl radikálnější, ale v politice si musíte zvyknout na kompromisy,“ řekl. Kabinet podle něj postupoval tak, aby se vyhnul žalobám na stát. Stejně jako v minulosti Zeman také vyzval k rušení daňových výjimek, krize je podle něj nejvhodnější období pro takové kroky.

Ministerstvo financí kvůli koronaviru dvakrát zvýšilo očekávaný deficit letošního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 a později na 300 miliard. „Já samozřejmě čtu různé odhady o různé míře deficitu, ale pode mého názoru při rozumném hospodaření těchto 300 miliard může stačit,“ řekl.

Pro oživení ekonomiky by podle Zemana bylo nejvhodnější zajištění dostatku dlouhodobých úvěrů s nízkým úročením a odloženou dobu splatnosti. Stát by měl na tyto úvěry poskytnout garanci, míní prezident. „Naše banky mají přemíru likvidity, takže mají dostatek prostředků, zejména když budou mít státní garance, aby našim podnikatelům tímto způsobem pomohly,“ řekl.Vyjádřil také přesvědčení, že ekonomická krize vyvolaná pandemií bude mít průběh pomalého zotavování po prudkém propadu. Pokud Česká národní banka pro letošek očekává hospodářské oslabení o osm procent, příští rok by podle Zemana HDP mohl růst o dvě až čtyři procenta.