Zeman jako tuňák v konzervě? Vulgaritami cíleně posiluje svou značku, míní expertka

PRAHA Téměř přesně po čtyřech letech hovořil prezident Miloš Zeman ve vysílání Českého rozhlasu vulgárně, když se v pondělí hrubě vyjádřil na adresu kontroverzních podnikatelů. Odborníci na politický marketing oslovení serverem Lidovky.cz tvrdí, že tak Zeman učinil zejména proto, že se tímto chováním baví a posiluje jím osobní značku. Dodávají ale, že jako hlava státu by v médiích takto hovořit neměl.

Zeman v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál uvedl, že u příležitosti 28. října, kdy si připomeneme sto let české státnosti, vyznamená tři osoby za boj proti „ekonomický zmr*ům“. Medaili za zásluhy udělí bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové, slovenskému podnikateli Pavolu Krúpovi a někdejší novinářce Janě Lorencové.



Ještě před vyslovením hrubého výrazu se přitom prezident ujistil, zdali s ní rozhovor vede stejný moderátor, jenž se musel v listopadu 2014 vypořádat s jeho vulgarismy v přímém přenosu týkající se ruské skupiny Pussy Riot.



Podle odbornice na politický marketing Denisy Hejlové to jen nasvědčuje tomu, že hlava státu si nevybíravě počínala záměrně. Zároveň prý nešlo o nic ojedinělého, neboť k novinářům vystupuje velmi negativně a bez úcty dlouhodobě.





„Všechno, co pan prezident říká, jsou promyšlené signály. Miloš Zeman to neříká jen tak, ale s cílem zaujmout veřejnost, šokovat ji, a to za jakoukoliv cenu. Ze souslednosti jeho výroků a jednání a logiky, s níž se opakují, lze jednoznačně usuzovat, že se jedná o komunikační strategii,“ tvrdí vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK.

Podle Hejlové totiž Zeman znevažováním médií přitahuje pozornost sám k sobě. „Lidé hodně reagují na to, když se jim člověk stále připomíná. Říká se tomu efekt visibility, neboli viditelnosti. Na člověka, který je v médiích, se nezapomíná, ten ‚žije‘“, vysvětluje Hejlová se slovy, že někteří lidé pro budování svého obrazu a jeho posilování udělají cokoliv, jen aby o nich média napsala.

Zvrácená zábava

Marketingový specialista Karel Křivan v Zemanově chování spatřuje spíše zálibu ve zvrácené zábavě a provokování. „Nedělal bych z něj strategického génia. Nemyslím si, že by to bylo zvlášť promyšlené. Zeman ale dobře ví, že když řekne vulgární slovo, bude se o tom mluvit, a to mu dělá dobře,“ míní Křivan.

Zároveň, stejně jako Hejlová, připouští, že prezidentův vulgární výrok může sloužit jako takzvaná kouřová clona, která odvádí pozornost od jiných témat. „Pravda je, že se bude mluvit o těchto slovech a ne třeba o lidech, kteří dostanou vyznamenání,“ říká Křivan.

Oba experti ovšem spatřují problém v tom, že nejvyšší ústavní činitel naší země dlouhodobě používá slovník, který by se neměl dávat jako příklad dětem. Podle Karla Křivana takové jednání nemůže omluvit žádná strategie. „Jednou to může ujet. Lze to omluvit ve volební kampani, v televizní debatě plné emocí nebo na náměstí při demonstraci, ale rozhodně ne pár dnů před státním svátkem ve veřejnoprávním médiu,“ nelíbí se mu.

Miloš Zeman v Popradu.

„Z marketingového pohledu je vytváření image základ úspěchu každé značky. Problém je ale v tom, že Miloš Zeman není značka jako nějaká konzerva s tuňákem,“ doplňuje ho Denisa Hejlová s tím, že jako politik by někdejší premiér a předseda sociální demokracie měl ztělesňovat vyšší hodnoty a principy chování než jiná komerční značka.



„Je to člověk, jehož portrét visí v každé třídě na základní škole. Je to člověk, k němuž bychom měli vzhlížet. A ne se o něm bavit v souvislosti s užíváním nepatřičných slov a urážením jakékoliv profesní skupiny,“ dodává Hejlová s podivením, že veřejnost, zejména pak ta politická, Zemanovy jeho projevy stále toleruje.