Zeman je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, Vystrčila už nebude zvát na setkání ústavních činitelů

Praha Prezident Miloš Zeman je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, jak se na tom dohodla koalice ANO a ČSSD v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu, řekl prezident v nedělní Partii televize Prima.

Dodal, že tento nápad se bude snažit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) rozmluvit na schůzce příští úterý.

„To, co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovým úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je zvažovaná 15procentní daňová sazba z příjmů,“ řekl Zeman. Snížení daně nepokládá za rozumné. Prezident poukázal na to, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 miliard až 90 miliard korun ročně.



Prezident naopak podpořil návrh vlády dát letos důchodcům jednorázový pětitisícový příspěvek. „Nemám nic proti jednorázovým, tedy neopakujícím se dávkám včetně těch 5000 korun pro seniory,“ uvedl.



Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Zeman podotkl, že takových lidí je jen zlomek.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.

Cesta na Tchaj-wan? Klukovská provokace

Prezident Zeman už nebude zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Vadí mu, že Vystrčil nerespektoval odmítavý postoj prezidenta, premiéra, šéfa Sněmovny i ministra zahraničí k cestě na Tchaj-wan, kterou absolvoval v tomto týdnu. Jeho cestu označil Vystrčilovu za „klukovskou provokaci“.

Vystrčil podle něj nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve. „Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát,“ prohlásil. Podle Zemana to neznamená trest pro druhého nejvyššího ústavního činitele, Vystrčil ale svým postojem urazil ostatní účastníky schůzek sloužící ke koordinaci české zahraniční poltiky. „Říká si (Vystrčil), jsem někdo víc než vy ostatní,“ řekl Zeman.

Pokud Čína s Vystrčilovou návštěvou vyjádřila nesouhlas, má pro to prezident pochopení, pokud ale bude vyhrožovat, v pořádku to není, dodal. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu předsedy českého Senátu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny.

„Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení. A co se týče čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal,“ řekl Zeman. Čínské vyjádření odmítly česká diplomacie, ale také Německo, Francie nebo slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Zeman také v rozhovoru označil Senát za nejzbytečnější instituci, kterou Česká republika má.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v neděli uvedl, že českou zahraniční politiku dělá vláda, nikoli předseda Senátu. Reagoval tím na sobotní vyjádření čínského velvyslanectví v Praze k Vystrčilově návštěvě Tchaj-wanu, kterou označila za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. „Na naší politice vůči Číně, kterou jsme si definovali v 90. letech, se nic nemění. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším krokem k udržení našich vztahů je, že se konečně vzdáme emocí, které do dialogu o strategickém partnerství nepatří,“ sdělil šéf české diplomacie.

Vystrčil tvrdí, že Zeman lže

Prezident Miloš Zeman podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) třikrát veřejně lhal, když kritizoval jeho cestu na Tchaj-wan. V televizi Prima dnes Vystrčil řekl, že ostatní ústavní činitelé mu zvažovanou návštěvu při poradě na Pražském hradě sice nedoporučili, ale nehlasovali o ní, jak o tom předtím v televizním rozhovoru mluvil Zeman. Prezident už kvůli tomu oznámil, že už Vystrčila nebude zvát na koordinační schůzky prezidenta, premiéra, šéfa české diplomacie a předsedů obou parlamentních komor k zahraniční politice.

Za největší lež považuje Zemanova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, což předseda Senátu podle svých slov nikdy neřekl. Není podle něj pravdivé ani další vyjádření prezidenta, že schůzky k zahraniční politice se konají každého čtvrt roku. Poslední taková porada se konala v březnu, zatímco až začátkem června se Vystrčil podle svých slov rozhodl, že na Tchaj-wan pojede. „Kdybychom se scházeli po čtvrt roce, tak jsme se měli sejít v červnu,“ poznamenal Vystrčil.

Osvobození Kočnera Zemana překvapilo

Zeman v Partii rovněž řekl, že jej překvapilo, že slovenský soud nedávno osvobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovou souzené kvůli podílu na vraždě novináře Jána Kuciaka. Soud v Pezinku je oba překvapivě zprostil viny ve čtvrtek 3. září. Zeman řekl, že ale rozsudek respektuje, je to podle něj základ právního státu. „Respektování rozsudku soudu, i když s ním nesouhlasíme, je základem právního státu,“ řekl prezident.

Kontroverzní podnikatel Kočner byl souzen kvůli objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zsuzsová podle žalobce zločin zprostředkovala. Rozsudek v nejsledovanějším procesu v novodobých slovenských dějinách vyvolal šok u pozůstalých i mezi slovenskými politiky a rozhořčení novinářských organizací.

Prokurátor oznámil, že se proti osvobozujícímu verdiktu odvolá, případem se tedy bude zabývat slovenský nejvyšší soud. Soud dospěl k názoru, že nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová už dřív v reakci na rozsudek řekla, že rodiče obou zavražděných i všichni na Slovensku si zaslouží, aby byla vyvozena zodpovědnost vůči těm, kteří si čin objednali a zprostředkovali. Verdikt je podle Čaputové jiný, než lidé na Slovensku očekávali, je však třeba ho respektovat.

Prezidentka, která před vstupem do politiky sama byla právničkou, připomněla, že jde o rozsudek soudu první instance a že „na druhém stupni to může dopadnout úplně jinak“.

Zeman respektuje, že vdova po Kuberovi nepřevezme ocenění

Prezident Miloš Zeman respektuje rozhodnutí Věry Kuberové nepřevzít od něho státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela, bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu. Zeman to řekl v dnešní Partii televize Prima. Kuberová označila tento týden v rozhovoru pro server Seznam Zprávy chování prezidentské kanceláře za neuctivé a je přesvědčena o tom, že její muž by si ocenění takovouto formou nepřál.

Zeman už dřív avizoval, že chce 28. října Kuberu posmrtně ocenit nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva. „Já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci,“ komentoval Zeman rozhodnutí Kuberové. „Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam je něco, co by k Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo,“ řekl prezident na Primě. Dodal, že se s Kuberou na řadě záležitostí shodl, rozdělovala je jen jeho plánovaná cesta na Tchaj-wan.

Prezident, který je v rekonvalescenci po operaci ruky, uvedl, že vyznamenaných bude zhruba 40, nikdo další ocenění neodmítl. Zeman doufá, že ještě před státním svátkem 28. října bude zcela zdráv. Obě operační rány se hojí dobře, sdělil prezident. V pondělí mu mají lékaři odstranit stehy. Ortézu by měl nosit ještě pět týdnů.

Zeman pobývá na zámku v Lánech na Kladensku. V úterý přijme premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), kteří s ním chtějí probrat možné odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Následující pondělí by se měl setkat na pravidelné schůzce s Babišem. Zeman také plánuje zasedání svého expertního týmu k návrhu státního rozpočtu a poradu ústavních činitelů k zahraniční politice.