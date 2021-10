Zeman je v ÚVN už přes dva týdny. Připomeňte si prezidentovu hospitalizaci den po dni

10. října - Kolem poledne odjela z lánského zámku ambulance s prezidentem Zemanem, a to krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se předtím se hlavou státu sešel na necelou hodinu jednání. Podle Hradu byl prezident v posledních dvou týdnech nemocen, hlasoval kvůli tomu ve volbách přímo v Lánech a na doporučení svého ošetřujícího lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslava Zavorala zrušil nedělní účast v televizní debatě. Hospitalizován byl na klinice intenzivní medicíny ÚVN.



- Zavoral médiím později řekl, že důvodem hospitalizace prezidenta jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu prezidenta médiím nesdělil, neboť k tomu nemá jeho souhlas.

12. října - Organizační výbor Senátu pověřil předsedu horní komory Miloše Vystrčila (ODS), aby požádal vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislava Mynáře o informace, jaké jsou prognózy vývoje zdravotního stavu prezidenta Zemana.

- Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident jmenoval předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku (až později dodal, že se tak stalo ještě před Zemanovou hospitalizací). Mluvčí dále uvedl, že prezident komunikuje a sleduje politickou situaci.

- Premiér Babiš novinářům řekl, že Zeman v neděli krátce před svým převozem do nemocnice hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády.

13. října - Předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu Petr Fiala požádal šéfa KPR Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, až bude Zeman mimo jednotku intenzivní péče. Mluvčí Ovčáček později uvedl na twitteru, že prezident se schůzkou souhlasí. ÚVN se ohradila proti zpochybňování poskytované péče o prezidenta Zemana. Server Deník N s odvoláním na tři zdroje napsal, že prezidentův stav je vážnější, než jeho okolí uvádí.

- Podle vyjádření ÚVN pro šéfa Senátu z 15. října byl o vážnosti prezidentova stavu informován vedoucí KPR Mynář.

14. října - Dosluhující předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) řekl po schůzce s kancléřem Mynářem, že prezident Zeman svolá zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu. Na stejný den potom Vondráček svolá také ustavující schůzi. Vondráček uvedl, že je o prezidentově zdravotním stavu informován, může ale jen obecně uvést, že se lepší.

- Manželka prezidenta Zemana Ivana řekla na briefingu, že Zeman podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat síly. Podrobnosti neuvedla a spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické.

- Vondráček prezidenta navštívil v ÚVN. Poté uvedl, že prezident Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a samotná hospitalizace není důvodem pro převod prezidentových pravomocí. Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové Sněmovny. Dokument Vondráčkovi podle něj osobně předal. Na briefingu 21. října Mynář ukázal videozáznam z podpisu dokumentu.

- Mluvčí ÚVN Zinke večer uvedla, že Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi na JIP nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. Nemocnice se také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Podle informací týdeníku Respekt bylo za Zemanem minimálně pět lidí, kteří nejsou členy jeho rodiny.

15. října - Policie na twitteru uvedla, že ochránci neumožní přímý kontakt prezidenta Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou.

- Premiér Babiš řekl, že čtvrteční návštěva Vondráčka u prezidenta byla chyba. Vondráček měl podle něj zohlednit, že situace kolem Zemanova zdraví je vyhrocená.

- Vondráček v prohlášení uvedl, že prezidenta navštívil v ÚVN na jeho žádost zprostředkovanou kancléřem Mynářem. Byl přesvědčený o tom, že návštěva byla konzultovaná s nemocnicí i s ošetřujícím lékařem. Také uvedl, že ho ochranná služba po příjezdu ÚVN vyzvedla u vstupu a zavedla ho až do Zemanova pokoje s intenzivní péčí.

- Policie na twitteru popřela, že by Vondráčka doprovodila do nemocničního pokoje prezidenta. Vondráček v ČT uvedl, že policista ho vyzvedl u vchodu do pavilonu ÚVN a doprovodil na oddělení. Přímo na pokoj k Zemanovi ho přivedl kancléř Mynář.

- Předseda Senátu Vystrčil řekl, že KPR mu neodpověděla na dotaz ohledně zdravotního stavu prezidenta. Obrátil se proto se stejnou žádostí na ÚVN a na Zemanova lékaře Zavorala.

17. října - Vystrčil oznámil, že má pochybnosti o tom, zda prezident ví, jak o něm a o jeho zdravotním stavu prezidentská kancelář informuje. Zeman by se podle něj takto nechoval, a kdyby měl vše pod kontrolou, chtěl by, aby byla veřejnost více informována.

18. října - Mynář řekl, že Vystrčil dotazem na prezidentovu kancelář ohledně zdravotního stavu hlavy státu vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k jeho zviditelnění. K prezidentově zdravotnímu stavu se Mynář nevyjádřil.

- Vystrčil zveřejnil zprávu, kterou dostal z ÚVN. Zeman podle ní nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Vystrčil také uvedl, že dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je podle nemocnice krajně nejistá. Možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech je proto málo pravděpodobná.

- Premiér Babiš označil informace z ÚVN za překvapivé. Je připraven jednat o dalším postupu s dalšími nejvyššími ústavními činiteli, Senátem i se zástupci nově se formující vládní koalice.

19. října - Policie oznámila, že zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice.

- Premiér Babiš vyzval Mynáře k rezignaci. Pokud tak neučiní, je připraven ho odvolat po aktivaci ústavního článku 66 o rozdělení pravomocí hlavy státu. Mynář vzkázal, že jediný, kdo ho může odvolat, je prezident Zeman.

- Lídři parlamentních stran se shodli na tom, že obě parlamentní komory si ještě před případným rozhodnutím o převodu pravomocí prezidenta vyžádají další zprávu od ÚVN, zda Miloš Zeman nadále nemůže vykonávat povinnosti hlavy státu.

20. října - Babiš spolupodepsal seznam oceněných pro předávání státních vyznamenání, které bylo plánované na 28. října. Premiér také řekl, že by bylo vhodné předávání odložit, pokud není prezident Zeman ceremonie schopen.

21. října - Mynář na Pražském hradě řekl, že předávání státních vyznamenání bude z 28. října odloženo na pozdější termín, pokud Zeman nerozhodne jinak. Mynář se také ohradil proti tomu, že by on nebo někdo jiný manipuloval nebo falšoval podpis prezidenta. Na konci Mynářova vystoupení Hrad zveřejnil video, na kterém prezident v nemocnici podepisuje svolání zasedání nové Sněmovny.

22. října - Zemana v ÚVN navštívil jeho předchůdce v prezidentské funkci Václav Klaus. Mluvili spolu asi 50 minut. Klaus serveru Blesk.cz řekl, že prezidenta nemoc oslabila a posunula jeho priority a témata, kterými se zabývá.

- ÚVN se Zemanovým svolením oznámila, že zdravotní stav prezidenta se díky léčbě v posledních dvou dnech mírně zlepšil.

25. října - Zemana navštívil se souhlasem prezidenta i lékařů veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle Křečka prezident v tuto chvíli není nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi.

- KPR uvedla, že ceremoniál k předávání státních vyznamenání se uskuteční 1. ledna místo obvyklého 28. října.

26. října - Server Seznam Zprávy napsal, že o Zemanově stavu se poradí nově vzniklé lékařské konzilium. Mělo by v něm být zhruba devět lékařů. Vedle Zavorala i odborníci se specializací na fyzioterapii, diagnostiku nebo léčbu nemocí v oblasti břicha a také expert z oboru psychiatrie.