Zeman přijal jako prvního kandidáta do vlády Piráta Bartoše. Opět seděl ve skleněné kostce

„Bylo to komornější, sedl jsem si do křesla a bavili jsme se přes mikrofon,“ řekl po schůzce Bartoš. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, zda kandidát do vlády, který Zemanovi vadí, je kandidát na ministra zahraničí za Piráty Jan Lipavský.



Na zámku v Lánech se Zeman zotavuje po hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici a je tam zároveň v izolaci, protože se nakazil covidem.

Prezident chce schůzky s kandidáty do vlády dokončit již příští pátek. V neděli, poté co jmenoval premiérem Petra Fialu, mluvil o tom, že jednání chce dokončit do 13. prosince.

Na většinu dní hradní kancelář pozvala dva kandidáty, jednoho na dopoledne, druhého na odpoledne. V pondělí a pátek 3. a 10. 12. bude mít prezident schůzku jen s jedním uchazečem.



Zřejmě nejsledovanější schůzka bude příští týden v úterý s Lipavským. Právě Lipavský je podle informací MF DNES tím kandidátem, ke kterému má Zeman výhrady.

Fiala ale nechce připustit žádnou změnu svého seznamu navržených ministrů. Předpokládá, že jeden z kandidátů, k němuž má výhrady prezident Zeman, přesvědčí i hlavu státu. Odmítl potvrdit, že jde o Lipavského. „Výhrady se týkaly určitých postojů,“ řekl Fiala k tomu, co Zemanovi vadí na jednom z kandidátů do jeho vlády.