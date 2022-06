Prezident Zeman jmenoval Karla Řehku náčelníkem generálního štábu

Miloš Zeman před jmenováním Karla Řehky náčelníkem generálního štábu odvolal z funkce Aleše Opatu. Zeman mu pogratuloval a poděkoval za jeho práci.

„Panu generálu Řehkovi bych chtěl popřát hodně úspěchů v jeho práci. Nastupuje do funkce v nejhorší situaci, kterou si mohl přát, protože válka je téměř za našimi hranicemi,“ řekl prezident při jmenování Řehky do funkce. Zeman také řekl, že bude potřeba usilovat o to, aby nemusela být zastavena pomoc pro Ukrajinu, protože podle něj válka ještě bude trvat delší dobu.

Zeman také řekl, že Řehku v blízké době čeká povýšení. „Vím, že vám někteří vytýkají nedostatek hvězd na vašich výložkách. Rozhodl jsem se, že to alespoň částečně napravím tím, že vám udělím další hvězdu ve velmi dohledné budoucnosti,“ slíbil prezident.

Řehka řekl, že kromě toho, že přebírá funkci ve složité situaci, má také obrovské štěstí. „Armáda má bezprecedentně vysokou podporu veřejnosti a stejně tak politického vedení země, a to není málo,“ vyjádřil se Řehka. „Jsem si vědom, že úkol, který přede mnou je, to znamená posunout dále modernizaci armády, ať už ve zbraních nebo doktríně a myšlení, není jednoduchý, je velký a komplexní,“ sdělil Řehka s tím, že je připravený udělat vše pro to, aby ve funkci sloužil dobře.

Karla Řehku do funkce navrhla ministryně obrany Jana Černochová, potom, co návrh projednala s Hradem. O několik dnů později nominaci projednal sněmovní branný výbor. Byla tím splněna zákonná podmínka, aby Zeman mohl Řehku jmenovat.

Vláda návrh Černochové schválila na začátku června. S představou směřování armády nastupující náčelník generálního štábu seznámil prezidenta 8. června.

Podle Černochové bude hlavním úkolem Řehky dokončit modernizaci armády. Také se bude muset zabývat českým předsednictvím v Radě EU a následky války na Ukrajině. Budoucí náčelník generálního štábu má jako končící ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zkušenost z kybernetického prostoru, což Černochová ocenila, protože kyberprostor je považován za další bojiště.

„Vážím si důvěry paní ministryně, vlády i pana prezidenta. Převzít armádu v tak složité mezinárodní a bezpečnostní situaci je velká výzva. Věřím, že důvěru nezklamu a těším se na spolupráci,“ uvedl generál Karel Řehka na začátku června.

Výhrady proti jmenování sedmačtyřicetiletého Řehky přednesla část opozice. Předseda branného výboru a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar volbu označil za mimosystémovou, protože Řehka je na dobu výkonu funkce ředitele NÚKIB zařazen do záloh.

Další člen výboru Radovan Vích považuje výběr za porušení kariérního řádu, protože Řehka má hodnost pouze brigádního generála. Prezident Zeman má ve středu podle informací ČTK před jmenováním nového šéfa generálního štábu na programu mimo jiné udělení povýšení, Ovčáček ale neodpověděl na dotaz, zda půjde o Řehku.

Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Účastnil se zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO.

Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers ve Spojených státech. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.

Zeman jmenoval předsedkyni soudu a rektora

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval také novou předsedkyní plzeňského krajského soudu Věru Oravcovou, která soud už v posledních měsících vedla.

Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) jmenoval Zeman dosavadního prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňka Horáka. Funkci převezme 24. července. Akademický senát školy Horáka do rektorské pozice zvolil v lednu, vláda se jmenováním souhlasila koncem května.

Ve středu odpoledne prezident propůjčil hodnost brigádního generála plukovníkovi Davidu Schnábelovi, který bude v Belgii velet Společné skupině logistické podpory. Při krátkém projevu Zeman na Hradě řekl, že by si nepřál, aby se jednota Severoatlantické aliance v případě válečného konfliktu na Ukrajině drolila.