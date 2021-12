Budoucí ministr Jurečka slíbil Zemanovi, že důchod více zohlední výchovu dětí

„Přišel jsem ho seznámit se svými prioritami, se kterými chci nastoupit na tento resort. Ty priority jsou následující. Dělat sociální adresnou politiku, věnovat se opravdu palčivým problémům péče o lidi,“ řekl Jurečka.

Strany příští vlády (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) v koaliční smlouvě slibují například důchodovou reformu. Jurečka chce již v prvních dvou letech nové vlády prosadit ty věci, na nichž se shodovala komise pro přípravu důchodové reformy v minulém volebním období.

„Chci, aby tady byla změna v důchodovém systému, která ocení i tu zásluhovost na výchově dětí, nejenom zásluhovost finanční. Toto tam musíme promítnout. Aby tam byly i ty prvky mezigenerační solidarity, to znamená ocenit už ty maminky a ty rodiče, kteří pečovali a jsou dnes v důchodu a jsou potrestáni za to, že ten systém nikdy nereflektoval do dnešních dnů zásluhovost rodičovskou,“ prohlásil Jurečka.

Minimální důchod nejméně 10 tisíc korun

Je podle něj i shoda na minimálním důchodu. „Minimální důchod by měl být rozhodně někde na úrovni minimálně 10 tisíc korun,“ řekl šéf lidovců.

Pětikoalice počítá i s pravidelnou valorizaci penzí a minimální mzdy či s podporou částečných úvazků a dětských skupin, se zavedením víceletého financování sociálních služeb či s navyšováním příspěvku na péči. Zvážit chce valorizaci rodičovské a životního minima. Prosadit chce i zákon o sociálním podnikání.

„Tyto věci máme v našem programu, takto jsem mu je představil,“ řekl Jurečka. Zemanovi se osobně představovat nemusel. Byl totiž již ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD, ANO a KDU-ČSL), kterou také jmenoval současný prezident, a to ministrem zemědělství.

„Vzal jsem panu prezidentovi malý dárek, knihu o historii naší KDU-ČSL, myslím, že i její název jasně vyjadřuje to, s čím jako ministři za KDU-ČSL jdeme do budoucí vlády. Dělat dobrou politiku pro lidi a naši zemi a to na křesťanských hodnotách a principech,“ napsal na Twitteru Jurečka.

Setkání s kandidáty do vlády Petra Fialy chce prezident Zeman dokončit do 10. prosince. V následujícím týdnu by mohla být nová vláda jmenována.

Zeman se na zámku v Lánech zotavuje po hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici a zároveň musí být v izolaci, protože se u něj prokázal covid. Kandidáty do vlády tak přijímá za stěnou z plexiskla.