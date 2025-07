Zeman vyjádřil svůj záměr o spolupráci s Klausem v rozhovoru s radním České televize Lubošem Xaverem Veselým na jeho XTV. „Navrhl jsem, abychom jako exprezidenti někdy v září vystoupili společně. Abychom jednak vyzvali lidi k volební účasti a také abychom vyzvali k podpoře některé z opozičních stran,“ řekl politik podle webu Seznam zprávy.

Oba bývalí prezidenti se obávají propadu hlasů menších stran, jako se to stalo ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Miloš Zeman je dlouhodobým podporovatelem hnutím ANO. Jeho bývalý mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil redakci iDNES.cz, že Zeman plánuje volit ANO i v letošních volbách. U Klause je situace složitější.

„Svého času podporoval SPD, poté se stal ideovým guruem Motoristů, což se projevilo například na ustavujícím sjezdu strany v prosinci loňského roku. Ta podpora byla v té době poměrně jednoznačná,“ myslí si politolog Aleš Michal z Katedry politologie FSV UK.

Oba prezidenti podle Michala budou chtít podporovat strany, u kterých čekají úspěch, v minulosti se totiž již spálili. Například v roce 2013 pohořela v parlamentních volbách jak Zemanova SPOZ, tak Klausem podporovaná strana Hlavu vzhůru.

„S Motoristy to tedy nebude již tak jednoznačné, od Klause očekávám spíše nějakou obecnější podporu opozičních stran,“ dodává.

Redakce oslovila s dotazy také Petra Macinku, lídra Motoristů a pracovníka Institutu Václava Klause, zatím ale neodpověděl.

Otázkou je, jakým způsobem by mohla podpora obou politiků hnout s preferencemi opozičních hnutí.

„Že by to mělo nějaký zásadnější vliv na voliče si nemyslím. Pokud se Zeman s Klausem nedopustí nějakých kontroverzních vyjádření ohledně Ukrajiny či Ruska, negativní ani pozitivní vliv jejich podpora mít nebude. Tito vysloužilí politici mají vliv spíše na chod uvnitř opozičních stran, zaznamenal jsem například podíl Miloše Zemana či Andreje Babiše na jednání SOCDEM a Stačilo! o spolupráci. Stejně tak Václav Klaus se určitě s Petrem Macinkou baví o tom, jakou strategii před volbami nasadit,“ připomíná politolog.

„Voliči si pamatují, jak Zeman poškozoval vládu“

Spojení obou politiků před volbami není podle Michala překvapením. „Od roku 2013, kdy Klaus podpořil Zemana v druhém kole prezidentských voleb, spolu fungují jako poměrně spolehlivá dvojice v rámci české politiky. Vzájemná rivalita je dávno zapomenuta, sledujeme jejich přiblížení v názorech a v podpoře společných stran.

Zatímco vliv na voliče opozice nejspíš nebude patrný, na podporovatele vládních stran by mohlo spojenectví zapůsobit a přinutit je přijít k volbám.

„Vládní voliči mají pořád v paměti, jak Miloš Zeman poškozoval současné vládní strany. Nemusí to být nutně důvod pro to, aby se někdo zvedl a šel dát vládě hlas, ale může to být střípek do skládačky důvodů, proč je budou považovat za přijatelnější variantu,“ míní politolog.

U Klause je to podle něho opět trochu složitější. Část voličů totiž stále žije v sentimentu z 90. let, a tak berou Václava Klause z té doby jako člověka, který se odlišuje od Klause ze současné doby a nemuseli by tak jeho názor brát negativně. Naopak vztah k Zemanovi je negativní dlouhodobě.

Do předvolební kampaně dříve vstupoval i někdejší prezident Václav Havel. Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a 2010 například otevřeně podporoval Stranu Zelených. „Byl jsem zelený, když většina zelených byla ještě v plenkách,“ řekl Havel v roce 2006 v České televizi.