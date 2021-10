Zeman je nemocný, přiznal Ovčáček. Hrad zrušil nedělní televizní debatu kvůli jeho zdravotnímu stavu

V ohrožení je i schůzka Zemana s premiérem Andrejem Babišem, která byla naplánovaná rovněž na neděli, a to v 18:00. „V této věci není rozhodnuto. Ale nevylučuji, že schůzka bude odložena,“ připustil Ovčáček.

Ten potvrdil MF DNES, že Zeman odvolí v pátek odpoledne na zámku v Lánech, kde ho s přenosnou volební urnou navštíví členové tamní volební komise bez přítomnosti médií. Návštěvu volební místnosti prezidentovi nedoporučil jeho lékař Miroslav Zavoral.



Podle twitterového účtu CNN Prima News je důvodem zrušení účasti v debatě „zdraví hlavy státu“.

„Jsou to nesmysly! Pan prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám,“ tvrdil nicméně ještě ve středu ráno hradní kancléř Vratislav Mynář pro Frekvenci 1.

Ovčáček ve vysílání Rádia Z v pátek už hovořil jinak: „Pan prezident poté, co byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, tak musí nabrat sil. Musíme si také uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří.“

„Chtěl bych rozptýlit všechny informace o smrti pana prezidenta – četl jsem i SMS zprávy, které tvrdí, že je v kómatu – nic takového není pravda,“ sdělil Ovčáček. Podle něj je čtrnáctidenní stonání krátká doba a nelze ji srovnávat například s dlouhodobým pobytem Václava Havla v nemocničních zařízeních.

„Každý, kdo je nemocný, potřebuje klid,“ řekl Ovčáček a dodal, že „nemoc může postihnout každého“. Podle mluvčího není zdraví tématem ke komentování a prezidentovo zdraví nemá být show.

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zavoral navštívil Zemana v Lánech již ve čtvrtek, podrobnosti o zdravotním stavu prezidenta ÚVN ani Hrad po lékařské kontrole nezveřejnily.

Podle Ovčáčka je prezidentovi poskytována vysoce kvalitní péče, ať už lékařská, tak co se zázemí ze strany Zemanových spolupracovníků a rodiny týče.„Současný stav nikterak neomezuje pana prezidenta ve výkonu ústavních pravomocí,“ sdělil mluvčí.

„Objevují se i fámy, že už není živý a pouze se to tají, nebylo by v tuto chvíli vhodné, aby prezident Miloš Zeman se někde objevil, ať už na nějakém krátkém brífinku nebo natočil zdravici, která by se mohla šířit, aby se veškeré ty obavy rozptýlily?“ ptal se na přímo moderátor.

„Vy se bavíte o virtuálním světě dokazování nedokazování. Důležité je, aby pan prezident nabral sil a byl pevného zdraví, to je pro mě prostě priorita a vůbec neřeším jako tiskový mluvčí jakoukoliv prezentaci. Pro mě je důležité, aby pan prezident byl v pořádku, aby odpočíval, aby nabíral síly a nebudu řešit nějaké dokazování nějakou takovou formou, to vůbec není důležité. Čekají nás parlamentní volby, které přinesou velmi zajímavý výsledek. Pan prezident je připraven přispět k sestavení vlády,“ odpověděl Ovčáček.

Občany by zajímalo, co s panem prezidentem je

Předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) před týdnem zmínil jako možnou variantu, že by se Senát oficiální cestou dotázal na zdraví prezidenta. Podle Vystrčila by bylo vhodné, aby Miloš Zeman vzhledem k blížícím se sněmovním volbám informoval o svém stavu.

Vystrčil však v pátek pro iDNES.cz uvedl, že oficiálně žádat o informace o zdravotním stavu prezidenta, nebude. „Pravdou je, že e-maily a dotazy na to, co je s panem prezidentem se množí. Mně přichází také dotazy, že občany by zajímalo, co s panem prezidentem je. Já mohu jenom zopakovat, že náš právní řád neukládá nejvyšším ústavním činitelům, včetně pana prezidenta, aby informovali o svém zdravotním stavu. Tím páde ani jakým způsobem,“ řekl Vystrčil. Ten také podotkl, že informace o stavu Zemana čerpá z veřejných zdrojů či Twitteru mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka.

„Plus mám pocit, že se ke zdravotnímu stavu vyjadřoval i pan premiér. Nezbývá nic než se s tím spokojit s tím, že jaký postup bych já považoval za optimální jsem řekl a na tom si trvám a nic se nemění. Myslím si, že nejbližší dny potom ukáží jestli je třeba dělat nějaké další kroky či nikoliv,“ doplnil předseda Senátu s tím, že informovat o prezidentovi mají především lidé kolem něho.



„Informovat je odpovědností pana prezidenta, lidí kolem něj a těch, kteří by byli nejblíže napojeni na důsledky, kdyby některé věci přestaly fungovat a oni je museli řešit. Věřím, že všichni tito lidé budou si té odpovědnosti vědomi a budou se tak chovat,“ podotkl Vystrčil. Ten znovu zopakoval, že nebude činit žádné kroky. „Přeji panu prezidentovi, aby všechno zvládl a byl připraven v maximální možné kondici na jednání, která musí následovat po volbách. Věřme tomu, že bude maximálně připraven,“ dodal Vystrčil.