Zeman si v Rakousku prohlédne i ‚Hitlerovu‘ část zamýšleného kanálu Dunaj–Odra-Labe

Praha Miloš Zeman uzavře kruh zdvořilostních návštěv sousedních zemí České republiky. Po loňských cestách na Slovensko, do Polska a Německa se v úterý vydá do Vídně.

S Rakušany bude hlava státu hovořit hlavně o letitém problému – tristním dopravním spojení mezi oběma zeměmi. Na cestu s sebou proto bere i ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Zeman bude také opět horovat za svůj sen, totiž stavbu vodní cesty, která by propojila Dunaj a Odru s Labem. Třetí vysoce postavenou členkou prezidentské suity bude ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Cesta je plánována v rámci série, kterou čeští prezidenti pravidelně absolvují po svém zvolení. Zeman loni obhájil mandát, proto uvedené kolečko opakuje podruhé. Těžištěm jeho třídenní cesty bude setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem. S ním se v Hofburgu uvidí ve středu. První části setkání se podle protokolu zúčastní i obě první dámy: Ivana Zemanová a Doris Schmidauerová.

Poté už bude následovat jednání mezi čtyřma očima. „Klíčovým tématem bude dopravní infrastruktura. Pro nás je důležité především dokončení dálničního spojení Brno–Vídeň a Praha – České Budějovice – Linec,“ popisuje šéf hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Oba prezidenti se budou bavit také o železničním spojení.

Rakousko do V4?

Doprava pochopitelně nebude jediným bodem agendy. Zeman je propagátorem spolupráce zemí v rámci visegrádské skupiny (V4). Rakousko její součástí není, prezident se však pokusí Vídeň „zlanařit“. Český prezident o tom mluvil na konci ledna, kdy se zároveň nadchl pro větší utužení spolupráce států V4. Pobídla ho k tomu smlouva z Cách, kterou mezi sebou podepsali Němci a Francouzi.

„Inspirovalo mě to k tomu, abychom posílenou spolupráci aplikovali také na úrovni visegrádské čtyřky, nehledě na to, že by se tam klidně, bude-li si to přát, mohlo přidat i Rakousko. Mám před sebou cestu do Rakouska, takže uvidíme, co mi na to řeknou,“ uvedl tehdy Zeman.

S Van der Bellenem se určitě dotkne i tématu jádra. Česká vláda už delší dobu hovoří o nutnosti dostavět další bloky jaderných elektráren. Rakušané jsou však, jak známo, proti získávání energie z atomu. Jejich prezident zastává stejný názor. Několikrát zmínil, že jaderná energetika není technologií budoucnosti.

Exkurze u kanálu

Plán na dostavbu bloků českých atomových elektráren má na starost ministryně průmyslu Nováková. Podle informací LN navíc už dnes do Rakouska míří ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Součástí taktiky prezidentské návštěvy by tak mělo být, že pokud dojde na sporné otázky kolem jádra, nebude Zeman příliš „kalit vodu“, ale odkáže právě na Brabcovu předchozí cestu.

Leitmotivem obou hradních mandátů českého prezidenta je neutuchající lobbing za stavbu monstrózního vodního díla, které by propojilo řeky Dunaj, Odru a Labe. Respektive alespoň Dunaj a Odru, jak doporučila zatím poslední studie proveditelnosti. Myšlenky na podobné propojení toků se opakovaně objevují už od středověku, intenzivně se pak vynořovaly v průběhu celého 20. století.

Stavba průplavu (známého také pod zkratkou D–O–L) se stala jednou z priorit Adolfa Hitlera po anšlusu Rakouska v roce 1938. V průběhu 40. let byla skutečně postavena část kanálu nedaleko Vídně. Je nedokončená a dnes slouží hlavně pro rekreaci. Právě na tento několikakilometrový úsek se Zeman během své cesty pojede podívat.