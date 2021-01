Zeman mluvil s Vondráčkem při obědě o říjnových sněmovních volbách

Praha Prezident Miloš Zeman debatoval s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) při novoročním obědě na Hradě o říjnových sněmovních volbách. Brzké vyhlášení jejich termínu bude Vondráčka pro strany složité, podmínky ale mají stejné. Hlava státu vyhlásila termín voleb koncem loňského prosince, čímž oficiálně začala volební kampaň.

„Říkal jsem panu prezidentovi, že ono to není jednoduché s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran odlišit provozní náklady a náklady kampaně a bude to pro všechny složité. Na druhou stranu je to pro všechny stejné. Všichni mají stejné podmínky,“ uvedl Vondráček.



Zeman podle něho své rozhodnutí nevysvětloval. „Spíš já jsem mu říkal, co to znamená v každodenním životě politické strany vykazovat a hlídat si 90 milionů,“ podotkl předseda Sněmovny. Do limitu 90 milionů korun na kampaň se nyní započítávají veškeré náklady na volební propagaci. Hnutí ANO podle Vondráčka nepředpokládá, že limit vyčerpá celý.

Prezidentovo rozhodnutí napadla skupina senátorů opozičních Starostů u Ústavního soudu. Brzké vyhlášení termínu voleb pokládají za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.

Vondráček vedl, že se Zemanem mluvil o volbách i obecně, padaly tipy a předpovědi. Podrobnosti ale předseda dolní komory sdělit nechtěl. Prezidenta podle něho zajímala také situace a atmosféra v ANO i například jak budou vypadat kandidátní listiny. Podle Vondráčka šlo o „nezávazné popovídání“.