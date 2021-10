Zeman může naše předsednictví EU zásadně ovlivnit, bude mít žolíka, míní lobbista Kožušník

Lidovky.cz: Může Česko „zakopnout“ s organizací svého předsednictví EU kvůli neprůjezdnosti Prahy, v níž se odehraje většina akcí?

Platí, že naše MHD je ve srovnání s jinými zeměmi EU v mnoha ohledech velmi dobrá. Ale dle mého je chyba, že se neuvažovalo o tom, aby se část akcí spojených s předsednictvím uskutečnila v regionech. Teď unii předsedá Slovinsko a tamní prezident v první den pozval místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse na výšlap na Triglav. Byl to výrazný signál do světa, že Slovinsko existuje. Administrativně předsednictví v roce 2022 republika zvládne. Větší problém vidím v připravenosti politiků – tedy co vlastně od předsednictví jako Česko chceme a co partnerům v EU nabídneme.