‚Zachmuřil jste se. To máte za to.‘ Zeman se před krajany pustil do vídeňského exstarosty

Vídeň Prezident Miloš Zeman v úterý zahájil třídenní návštěvu Rakouska setkáním s krajany a zástupci českých spolků ve Vídni. Na českém velvyslanectví přednesl nesourodý projev, ve kterém vyčinil bývalému primátorovi Vídně Michaelu Häuplovi. Následně opět vyslovil svou podporu kanálu Dunaj-Labe-Odra a o ohroženém a chráněném křečkovi polním prohlásil, že „jich je plná republika“.

Zemanova kritika směrem k sociálnědemokratickému politikovi Michaelu Häuplovi, který stál v čele vídeňské radnice 24 let, se týkala českojazyčné školy, kterou v rakouském hlavním městě navštěvuje na 600 žáků a studentů a kterou zastřešuje Školský spolek Komenský.

„Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk. Víte, proč jsem vydržel třicet let v politice, o šest let déle než Vy? Protože jsem byl vždycky upřímný a nikdy jsem nikomu nelichotil,“ pustil se do Häupla Zeman ve svém projevu na setkání s krajany. Zároveň vyzval současnou vídeňskou radnici, aby na provoz Komenského školy přispěla jako výraz přátelství mezi oběma národy.

Schůzka u popelníku

Ze svého dalšího programu ve Vídni Zeman vypíchl středeční návštěvu u rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena. „Samozřejmě, že zítra mě čeká setkání mit raucher Van der Bellenem, to je jeden z mála prezidentů, který ještě kouří, a jsem rád, že u toho zůstal,“ prohlásil Zeman a od toho plynule přešel ke kritice strany Zelených, jejichž členem Van der Bellen dlouhé roky byl.

Zeman také avizoval své další schůzky, mimo jiné také s předsedou rakouské Národní rady Wolfgangem Sobotkou. „Mám samozřejmě setkání s panem Sobotkou, typické to české jméno, není-liž pravda, a budu mu říkat, co Vám mám povídat, já jsem byl nejen premiér, nejen prezident, já jsem byl také předsedou Sněmovny, takže mě nemůže nikdo obelstít, protože já znám tyto vůdce, jak se říká, z vlastní zkušenosti,“ sdělil poněkud neuceleně český prezident.

„Vždycky přijdou, že je tam nějaká žabička, nějaký brouček, nějaká květinka“

Po oznámení o schůzce s neúspěšným prezidentským kandidátem Norbertem Hoferem se ve svém projevu obloukem vrátil ke kritice Zelených, jak v Rakousku, tak v Česku, jelikož brání jeho oblíbenému plánu na vybudování kanálu Dunaj-Labe-Odra: „To znamená, když budujeme nějaké dopravní stavby, ať už jsou to dálnice nebo právě tento průplav, oni vždycky přijdou, že je tam nějaká žabička, nějaký brouček, nějaká květinka, teď při dálnici na Slovensko jsem zažil námitku, že je tam křeček polní jako chráněný živočich. Přátelé, křečků polních je plná republika.“

Křeček polní (Cricetus cricetus) je při tom v Česku chráněný zákonem jako silně ohrožený druh.

Na závěr prezident Zeman řekl, že setkání s krajany má při svých návštěvách v zahraničí nejraději, protože právě krajané podle něj představují skutečnou spojnici mezi národy.



Zeman svou návštěvou Rakouska uzavírá sérii cest do sousedních zemí po svém loňském znovuzvolení. Oficiální část programu třídenní návštěvy českou hlavu státu čeká ve středu, kdy se v Hofburgu setká právě s prezidentem Van der Bellenem. Oba prezidenti se zúčastní také rakousko-českého podnikatelského fóra.