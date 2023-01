Zeman nehodlá měnit své stanovisko k nejmenování Hladíka ministrem

Zemanovi rovněž vadí, že Hladík má podle něj nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku už publikoval inzerát, kterým hledá náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu.

Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 také uvedl, že odmítnutí Hladíka nepovažuje za protiústavní, jak tvrdí vládní koalice, protože Ústava ČR hovoří o tom, že premiér ministra navrhuje, z čehož plyne, že prezident návrh může přijmout, nebo odmítnout. „Ústava jednoznačně říká, že premiér navrhuje ministra. Slovo návrh má v češtině naprosto jednoznačný význam, je to něco, co můžete přijmout, nebo odmítnout,“ řekl Zeman.

„Už jsem o tom s premiérem mluvil“

Příslušný článek ústavy uvádí, že předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

„Už jsem o tom s premiérem mluvil a nevidím důvod, proč se k tomu vracet,“ uvedl prezident na dotaz, zda věc ještě hodlá s Fialou řešit. Lidovci v pátek rozhodli, že na nominaci trvají a Hladík bude na ministerstvu dočasně náměstkem. Počítají, že věc vyřeší konec Zemanova mandátu v polovině března. „Jak rozhodne budoucí prezident, je na něm,“ konstatoval Zeman.

K tomu, že o svém názoru premiéra informoval dva dny před schůzkou s Hladíkem, Zeman uvedl, že považuje za loajální, aby se s premiérem nepřekvapovali. „Řekl jsem mu přesně ty výhrady, které Hladíkovi,“ uvedl prezident. Není podle něj pravda, že Hladík později jeho výhrady vysvětlil.

„Ze čtyř výhrad vyvrátil jednu, a to tu nejméně důležitou,“ uvedl s tím, že vycházela z chybné informace o domovní prohlídce u Hladíka. Prezidentovi vadí, že kauzu, které zastavila proces Hladíkova jmenování, bude policie vyšetřovat ještě měsíce. Jmenování politika by v tom případě považoval za „neuvážené“.

Za nedostatečnou pokládá Hladíkovu odpověď

Prezident také nepokládá za vhodné, že Hladík nabízel místa na ministerstvu před svým jmenováním, a to přes stranický tisk. Za nedostatečnou pokládá údajnou Hladíkovu odpověď, že ho k tomu vyzval předseda lidovců, který ministerstvo vede dočasně, Marian Jurečka. Poslední výhradou Zemana je, že Hladík nemá odborné vzdělání a nepublikoval v odborném tisku.

Kauzu kolem privatizace brněnských bytů považuje za závažnou. Dodal, že prorůstá několika stranami včetně KDU-ČSL.

Předloni při vzniku Fialovy vlády Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vyčítal mu nízkou kvalifikaci nebo jeho vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce a doporučil mu, aby se kandidatury vzdal. Fiala tehdy uvedl, že nominace na členy vlády měnit nebude. Nakonec prezident i přes výhrady Lipavského šéfem české diplomacie jmenoval.

Zeman má analýzu pro jmenování soudce

Prezident v rozhovoru také řekl, že disponuje analýzou, podle níž neexistuje právní překážka pro to, aby ještě před vypršením svého mandátu jmenoval nástupce Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu (ÚS). Tomu funkční období skončí až v srpnu. Zeman také uvedl, že jmenování jednoho ze čtyř rektorů z tohoto týdne nabude platnosti až k 18. březnu, tedy potom, co už nebude prezidentem. Zda krok, který ovlivní chod Ústavního soudu, učiní, nechce Zeman prozradit do voleb nové hlavy státu.

„Čekal jsem, že nějaký právní purista se ozve, nikdo se neozval,“ komentoval Zeman středeční jmenování rektorů. Do roku 2027 mají vést Ostravskou univerzitu (OU) Petr Kopecký, Slezskou univerzitu v Opavě (SU) Tomáš Gongol a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jaroslav Koutský.

V čele škol nahradí nynější rektory, kteří univerzity vedli dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu proto kandidovat nemohli. Ve funkci rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) bude pokračovat Jindřich Vybíral. Kandidáty v závěru loňského roku zvolily akademické senáty vysokých škol.

Za kontroverzní to považují i právníci

Snaha jmenovat nového předsedu ÚS několik měsíců před tím, než skončí ten současný, by mohla destabilizovat českou justici, domnívá se ústavní právník Jaroslav Benák. Za kontroverzní mají takový krok i další právníci. Zeman se v nedávném rozhovoru pro CNN Prima News odvolával na konzultace s nejmenovanými „vedoucími představiteli české justice“.

Řada ústavních právníků ale takový postup označila za protiústavní. Dnes Zeman uvedl, že už má k dispozici právní analýzu. Kdo za ní stojí, neřekl. Na dotaz, zda prezident krok do konce svého mandátu učiní, Zeman uvedl, že je třeba vyčkat. „Nechtěl bych, aby se téma stalo tématem prezidentský voleb, je to téma okrajové,“ uvedl s odkazem na ekonomickou situaci či válku na Ukrajině. Někteří kandidáti by toho podle něj využili v kampani.

První kolo volby prezidenta bude v pátek a sobotu 13. a 14. ledna.