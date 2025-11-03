Miloš Zeman je opět v motolské nemocnici, k jeho stavu se vyjádří rodina

Autor:
  11:39aktualizováno  11:40
Bývalý prezident Miloš Zeman je od pondělí znovu v motolské nemocnici. S informací přišel jeho blízký spolupracovník Luboš Procházka na sociální síti X. Zeman byl do domácího léčení propuštěn koncem října po operaci abscesu na zádech.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)
„Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes ráno. Rodina se k aktuálnímu zdravotnímu stavu bývalého prezidenta vyjádří v průběhu týdne,“ uvedl Procházka na sociální síti X.

„Je to plánované vyšetření, nejde o nic akutního. Věřím, že budu brzy doma,“ upřesnil Zeman pro Blesk.cz.

„Milí přátelé, zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici,“ dodal Zeman v příspěvku na svém Facebooku a prozradil, že se cítí lépe a léčba pokračuje podle očekávání.

Zeman opustil nemocnici po operaci 22. října. Týden předtím mu lékaři akutně operovali absces na zádech. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ řekl bývalý prezident při propuštění.

