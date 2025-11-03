Miloš Zeman je opět v motolské nemocnici, k jeho stavu se vyjádří rodina

„Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes ráno. Rodina se k aktuálnímu zdravotnímu stavu bývalého prezidenta vyjádří v průběhu týdne,“ uvedl Procházka na sociální síti X.
„Je to plánované vyšetření, nejde o nic akutního. Věřím, že budu brzy doma,“ upřesnil Zeman pro Blesk.cz.
„Milí přátelé, zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici,“ dodal Zeman v příspěvku na svém Facebooku a prozradil, že se cítí lépe a léčba pokračuje podle očekávání.
Zeman opustil nemocnici po operaci 22. října. Týden předtím mu lékaři akutně operovali absces na zádech. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ řekl bývalý prezident při propuštění.