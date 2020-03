Zeman poslal herce do domovů důchodců. Chození po pokojích rozhodně ne, ale hrát na dálku by mohli, míní hygienička

Praha Prezident Miloš Zeman ve svém čtvrtečním projevu k národu vyzval kulturní pracovníky, kteří momentálně nemají práci, aby navštívili seniory v domovech důchodců a rozveselili je v době globální pandemie kvůli novému typu koronaviru. Podle ředitelky hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové nejde o zrovna optimální řešení situace, ale za jistých podmínek se dá uskutečnit.

Zeman ve své řeči k národu, která byla předtočena s denním předstihem, uvítal spontánní aktivity mediků a dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům - důchodcům či rodinám s dětmi bez hlídání. „Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti,“ podotknul.

Právě důchodci však patří mezi nejrizikovější skupinu obyvatel, v případě, že by v důsledku takové návštěvy onemocněli COVID-19, hrozí u lidí nad 70 let nejvyšší riziko zdravotních komplikací, které mohou vést k delší hospitalizaci nebo dokonce smrti.

Ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová přesto míní, že při dodržení bezpečnostních pravidel je taková návštěva přípustná. „Není to optimální řešení. Snad by nevadilo, kdyby herci hráli pro důchodce v situaci, kdy by od nich byli dostatečně daleko, něco na způsob forbíny. Ale chození pokoje od pokoje a postel od postele nepřipadá absolutně v úvahu,“ popsala serveru Lidovky.cz.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na brífinku po večerním jednání vlády zdůraznil, že v případě takových návštěv je nutné, aby měli hosté roušku.

Zeman svůj projev, který ve čtvrtek odvysílala soukromá televizní stanice Prima, adresoval všem občanům. V projevu poděkoval za pomoc Číně s dodávkou zdravotnického materiálu, a vyzval Čech, aby se vyhnuli dvěma extrémům. „První spočívá v tom, že epidemii budete zlehčovat. Druhý extrém spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Strach nás oslabuje, chtěl bych vás vyzvat k odvaze,“ uvedl prezident.