Zeman povede oslavy 20 let v NATO, šéf Aliance Jens Stoltenberg ale do Prahy nepřiletí

Praha Nezdá se to, ale od vstupu Česka do NATO v březnu uplyne rovných dvacet let. Největší organizovaná vojenská síla na světě se 12. března 1999 rozrostla o tři státy bývalého východního bloku. Kromě Čechů k Severoatlantickému paktu přistoupili ještě Poláci a Maďaři. Letošní 12. březen bude proto pro Česko dnem oslav. Jejich středobodem budou pražské Hradčany – konkrétně sídlo prezidenta Miloše Zemana a nedaleký Černínský palác, kde úřaduje ministerstvo zahraničí.

„Pan prezident se zúčastní oslav na Pražském hradě, které pořádá. Podrobnosti zveřejníme koncem měsíce, už nyní ale můžeme prozradit, že oslava bude mít několik součástí – půjde o konferenci, oficiální slavnostní akt na Pražském hradě a galavečer na ministerstvu zahraničních věcí,“ popsal mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Pro Zemana to bude připomínka jednoho ze stěžejních b odů jeho politické kariéry. Koncem 90. let stál v čele vlády a z pozice premiéra byl u vůbec prvního rozšíření NATO po konci studené války.

„Oslava bude nejen připomenutím důležitosti Severoatlantické aliance, transatlantické vazby a hodnot, na nichž je NATO vystavěno, ale také zdůrazněním jednoty středoevropských spojenců a jejich odhodlání podílet se na kolektivní obraně,“ doplnil Ovčáček.

Kromě samotných oslav, které se uskuteční přesně v den výročí vstupu do NATO, chystá ministerstvo zahraničí řadu doprovodných akcí. „Hodláme uspořádat expertní konferenci o historii, současných výzvách abudoucnosti Aliance,“ řekl LN šéf tiskového oddělení „Černínu“ Robert Řehák.

Jím zmíněná konference se uskuteční už 8. února. Resort ale rozjede také projekt zaměřený na studenty a to, jak vnímají NATO, fotografickou výstavu k členství v Alianci, která bude dostupná na českých ambasádách v zahraničí, nebo den otevřených dveří v sídle ministerstva. Zaměří se i na zvyšování povědomí o roli Severoatlantického paktu.

Vojáci před Pražským hradem

Vstup do NATO byl před dvaceti lety významným milníkem pro českou armádu. V dobách socialistického Československa totiž vojáci patřili k nepřátelům Aliance – k Varšavské smlouvě. Od roku 1999 se však čeští vojáci zúčastnili velkého množství zahraničních misí pod hlavičkou západních partnerů a vysloužili si jejich uznání.

Loňské sté výročí vzniku samostatné republiky slavilo vojsko obřím defilé na Evropské třídě, před stadionem Sparty na Letné pak vystavilo techniku, která byla nebo je ve výzbroji armády. Menší ukázku nyní chystá i na Hradčanech.

„Výročí vstupu do NATO připomeneme výstavou historické i současné bojové techniky na Hradčanském náměstí dne 12 .3.,“ vylíčil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Oslavy dvaceti let od vstupu do Aliance se budou muset obejít bez jejího prvního muže. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg do Prahy nedorazí. Útěchou Čechům může být, že by se neměl zúčastnit ani podobných ceremoniálů v jiných členských státech paktu.

„Generální tajemník se rozhodl oslav výročí rozšíření NATO v tomto roce osobně neúčastnit. Výročí vstupu totiž slaví více než deset zemí a pan Stoltenberg hned na začátku avizoval, že pozvání na oslavy rozšíření v jakékoli zemi osobně přijímat nebude,“ řekl LN prezidentův mluvčí Ovčáček.

NATO slaví 70 let

Miloš Zeman se ale s šéfem Severoatlantické aliance přesto osobně setká. Stane se tak na summitu devítky středo- a východoevropských zemí v Košicích. Takzvaná skupina B9, která vznikla v roce 2014 v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci na Ukrajině, si 28. února připomene rozšiřování NATO v posledních dvaceti letech.

„Generální tajemník se zúčastní pracovních jednání ve formátu B9 v Košicích. Při té příležitosti se pochopitelně setká s panem prezidentem,“ dodal Ovčáček.

Kulaté výročí letos slaví celá Severoatlantická aliance. Na rok 2019 totiž připadá sedmdesát let, jež uplynula od jejího vzniku. Hlavní oslavy se uskuteční na dubnovém summitu ministrů zahraničí ve Washingtonu. Připomínat se bude i dvacet let od vstupu Česka, Polska a Maďarska.

„Další příležitostí k připomenutí rozšíření NATO v roce 1999 bude dubnové zasedání ministrů zahraničních věcí NATO ve Washingtonu, které bude věnováno 70. výročí Aliance,“ uvedl Řehák.