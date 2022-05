Přes sto českých občanů může oficiálně bojovat za Ukrajinu, Zeman schválil jejich žádosti

Premiér se na začátku března s prezidentem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. „Můžeme garantovat těmto lidem beztrestnost v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání,“ oznámil tehdy Fiala po jednání se Zemanem v Lánech.

Probrat se individuálními žádostmi tedy trvalo prezidentovi asi dva měsíce. Premiér tehdy řekl, že nelze udělit kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a vzhledem k počtu žádostí tehdy nebylo možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení.

Na Pražský hrad se v té době obrátilo asi 300 občanů s žádostí o výjimku pro zapojení se do cizí armády. Někteří Češi už odjeli i bez oficiálního povolení.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. oblíbit odpovědět

Například na konci března zveřejnil ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko ze serveru Kyiv Independent na Twitteru snímek, který zachycuje české dobrovolníky bojující proti ruským silám v ukrajinské Irpini ležící poblíž Kyjeva.

Už na začátku března získala příběh dvou vojáků ve výslužbě, kteří se rozhodli odjet bojovat za Ukrajinu, redakce MF DNES. Dva čeští elitní veteráni, kteří sloužili i například v Útvaru speciálních vojenských operací Jan a Miroslav měli stejnou motivaci - bránit Evropu pro své děti.

„Naprosto si uvědomujeme, že se nemusíme vrátit. Nemůžeme ale jen tak sedět a dívat se na to, jak tam vraždí civilisty. Nechci, aby jednou moje děti musely bojovat proti okupantům, proto pojedu, narukuju do cizinecké legie a postavím se zlu čelem právě teď. Nechci dětem jednou vysvětlovat, proč jsme na to všichni jen koukali a nic neudělali,“ vysvětlil sedmatřicetiletý veterán z Afghánistánu Jan.