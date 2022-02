Zeman jmenuje šéfem Nejvyššího správního soudu Karla Šimku, potvrdil Fiala na tiskové konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šimka, který se narodil v roce 1973, vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce, a to od roku 2001. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004 až 2005. Od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem NSS a později i předsedou senátu. Předsedal kárnému senátu pro věci soudců.

Prezident mohl nového šéfa Nejvyššího správního soudu (NSS) vybírat pouze z řad soudců tohoto soudu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek už dříve uvedl, že místo by mohl obsadit Filip Dienstbier, Barbara Pořízková či Karel Šimka. Předchozí ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhla jako kandidáta na Mazancova nástupce Dienstbiera.

„Já jsem kontrasignoval rozhodnutí pana prezidenta o jmenování Karla Šimky předsedou Nejvyššího správního soudu. Z mého hlediska tam neexistuje žádný problém. Vím, že se uvažovalo o víc kandidátech. Všechna jména, co jsem zaslechl, byla respektováníhodná, byli to právníci, kteří mají renomé a mohli by tu funkci vykonávat,“ řekl předseda vlády.

Předchozí předseda NSS Michal Mazanec skončil na konci loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.

Nejvyšší správní soud, který sídlí v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Aktuálně u něj působí 35 soudců. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.