Vyjádřil jsem naději, že vláda bude jmenována jako celek, řekl Rakušan po schůzce se Zemanem

Za Lipavského se hned postavili jak premiér Petr Fiala, tak předseda Pirátů Ivan Bartoš, i představitelé dalších stran, které se domluvily na nové vládní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.

„Uvidíme, kdy bude jmenována vláda. Záleží to na mnoha faktorech,“ řekl Rakušan. Pokud bude jmenována již příští týden, k hlasování o důvěře podle Rakušana dojde v lednu.

„Představil jsem ambiciozní program v oblasti bezpečnosti,“ řekl také po jednání se Zemanem Rakušan. Do Lán zamíří i Jozef Síkela, kandidát STAN na ministra průmyslu a obchodu.

Nízká proočkovanost policistů proti covidu-19 je jednou z prvních věcí, kterou chce Rakušan řešit s policejním prezidentem. „Deset tisíc nenaočkovaných z celkového počtu čtyřiceti tisíc policistů je obrovsky vysoké číslo,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. V úterý se s policejním prezidentem Janem Švejdarem sešel ve Sněmovně.

Podle Rakušana už také nemá příliš smysl pokračovat v „salámové metodě“ přidávání dalších a dalších opatření proti šíření covidu. Místo toho se podle něj musí razantněji vymáhat ta současná.

Stejně jako končící vláda odmítá i ta budoucí řešení migrační krize pomocí povinných kvót. „Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo Evropskou unii,“ shodla se nová koalice. Prosadit chce také transparentní systém pracovních a pobytových karet, které podle ní umožní pružně reagovat na potřeby trhu.

Odpoledne má Zeman přijmout kandidáta na ministra průmyslu Jozefa Síkelu, který nahradil původně navrženého Věslava Michalika. Síkela, který má za sebou 30 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě, byl v minulosti například členem představenstva rakouské Erste Group.

Prezident kvůli nákaze covidem-19 přijímá kandidáty do vlády v plexisklem oddělené kóji a hodlá to tak dělat až do pátku, ač mu právě dnes končí povinná čtrnáctidenní covidová izolace.