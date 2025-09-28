Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

  17:03aktualizováno  17:03
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi přijela gratulovat například kandidátka za Stačilo! Jana Bobošíková či bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář. Prezident pak vyzval své příznivce, aby mu jako dárek věnovali výměnu současné vlády.
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září 2025) | foto: FB: Miloš Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
56 fotografií

„K narozeninám si člověk obvykle něco přeje – já mám jedno přání, které není pro mě, ale pro nás všechny: aby lidé šli k volbám a pomohli vyměnit tuto vládu. To by byl dárek nejen pro mě, ale i pro naši zemi,“ napsal Zeman ke svým narozeninám na sociální síti Facebook.

K tomu dodal, že děkuje všem svým přátelům a podporovatelům za blahopřání. Podle deníku Blesk se na Zemanově letošní oslavě jako jeden z prvních hostů objevil bývalý hradní kancléř Mynář společně se svou manželkou Alex.

V dobré náladě Mynář oznámil, že prezidentovi jako dar přinesl knihu o britském premiérovi Winstonu Churchillovi, slovenském politikovi Milanu Rastislavu Štefánikovi a o německém diktátorovi Adolfu Hitlerovi.

Se zpožděním se na oslavě ukázala i Zemanova dlouholetá obdivovatelka, herečka Jiřina Bohdalová. Prezidentovi přivezla dar a pugét kytic Jana Bobošíková, která dorazila spolu se svou spolupracovnicí Hanou Lipovskou.

Bobošíková kandiduje jako jednička ve Středočeském kraji za hnutí Stačilo. To Zeman v letošních volbách podpořil a označil se za jejich voliče.

„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ vysvětlil před několika dny Zeman. Podotkl, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.

Zeman v minulém roce oslavil jubilejní osmdesátiny. Na velkolepé party se tehdy sešla celá řada českých i evropských politiků. Dorazil například Andrej Babiš, Alena Schillerová, Kateřina Konečná, Robert Fico, Viktor Orbán či bývalý polský prezident Andrzej Duda a bývalý český prezident Václav Klaus s manželkou Livií.

Pogratulovat Miloši Zemanovi minulý rok přišel i kontroverzní exšéf prezidentských lesů Miloš Balák, šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, zbrojaři Jaroslav a Michal Strnadovi či Michal Hašek. Letošní oslava v luxusním hotelu Štekl se tak nesla v mnohem komornějším duchu.

28. září 2024
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.