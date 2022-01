Případ Farského je hloupým podvodem na voličích, je přesvědčen prezident Zeman

Podvod na voličích to nesporně je a je to hloupý podvod, hodnotí prezident Miloš Zeman případ poslance STAN Jana Farského, který odletěl na studijní stáž do USA, ale nechal si poslanecký mandát. Vzdal se jen funkce šéfa klubu. Zeman to řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1.