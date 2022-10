Prezident Miloš Zeman se opět pustil do cestování. A to přesně rok poté, co byl převezen k osmačtyřicetidenní hospitalizaci do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Byť zdravotní stav nadále Zemanovi znemožňuje dlouhé lety, lékaři mu dovolili do Bratislavy, kde se hlava státu zúčastní dnešního jednání prezidentů visegrádské čtyřky, letět vrtulníkem.

