Zeman přijal Babiše a Hamáčka, jednají o situaci kolem epidemie

Lány (Kladensko) Prezident Miloš Zeman v Lánech přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). ČTK to sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Budou jednat o aktuální situaci kolem epidemie koronaviru. Ještě v úterý odpoledne se také prezident setká s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), se kterou probere návrh státního rozpočtu.

Jednání Zemana s Babišem a Hamáčkem se koná den po rozhodnutí o dalším zpřísnění opatření proti epidemii koronaviru. Dá se tak předpokládat, že hlavu státu seznámí s důvody svého rozhodnutí. Vláda v pondělním usnesení uzavřela všechny školy, restaurace a shromažďování omezila jen na šest osob. Bude také platit zákaz pití alkoholu na veřejnosti a na zastávkách jsou od úterka povinné roušky. Vláda zároveň rozhodla o pomoci mediků nemocnicím.



Opatření by mohla být podle Babiše rušena ve chvíli, kdy tzv. reprodukční číslo klesne na 0,8. V pátek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že reprodukční číslo je 1,5.

Prezident se v uplynulých dnech vyjádřil, že je proti uzávěře, která by ohrozila ekonomiku. Další uzavření ekonomiky si Česko podle něj nemůže dovolit.

Hamáček řekl serveru iDNES.cz, že Zemana chtějí také na setkání přesvědčit, aby se 28. října nekonalo předávání státních vyznamenání. Není to podle něj nyní vhodná věc. Zeman už dříve řekl, že by zrušení ceremonie považoval za zbabělost a neúctu ke státnímu svátku.

Kancléř Vratislav Mynář v úterý ČTK řekl, že Pražský hrad požádal o vyjádření hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Navrhl jí několik scénářů, za kterých by se předávání vyznamenání mohlo konat. Jednou z možností je, že by se aktu nezúčastnil nikdo z veřejnosti, řekl. Poznamenal, že se ceremonie týká usnesení vlády, které omezuje shromažďování na maximálně šest osob, nevztahuje se ale na činnost ústavních orgánů. Podle Mynáře by se konal jen předávací akt, následná každoroční recepce by byla zrušena.

Odpoledne se Zeman setká také s ministryní Schillerovou. Podle Ovčáčka spolu proberou návrh státního rozpočtu. Zástupci vlády a Hradu o rozpočtu jednali už v září v prezidentově poradním týmu. Oproti tehdy prezentovanému návrhu se plánovaný deficit rozpočtu zvýšil. Ministerstvo financí nyní navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu 320 miliard korun. Návrh nepočítá se zrušením superhrubé mzdy. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun.

Zeman tento týden přijme i další ministry. Ve středu bude jednat s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO) a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD). O víkendu se v Lánech uskuteční jednání expertního týmu prezidenta s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO).