Zeman přijal v Lánech Babiše, nejde ale o pravidelnou schůzku

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše (za ANO), informoval o tom na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Nejde o pravidelné setkání těchto dvou nejvyšších ústavních činitelů u večeře v Lánech. Tam spolu naposled hovořili 26. dubna, mimo jiné o diplomatické roztržce s Ruskem.

Téma středečního jednání Ovčáček ani mluvčí vlády Vladimír Vořechovský nepřiblížili. Ovčáček sdělil, že politici jednají o aktuální politické situaci.



Vedle politické situace, kterou ovlivňuje přibližující se termín sněmovních voleb, a kauzy kolem vyšetřování výbuchu muničních skladu ve Vrběticích na Zlínsku by Babiš se Zemanem mohli probírat dění na ministerstvu zdravotnictví a další strategii opatření proti šíření epidemie koronaviru. Zeman o víkendu uvedl, že by nic neměl proti případnému odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Řekl současně, že na to sám nebude naléhat, je to kompetence premiéra. Ministr, který čelí kritice kvůli nesrovnalostem v informacích o svém majetku, má Babišovi v pátek předložit dokumenty, aby je premiér posoudil.



Arenbergerovi by Zeman dal šanci, aby věci kolem svého majetkového přiznání vysvětlil. I pro něj je to ale velice podezřelé. „Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum,“ uvedl Zeman v neděli.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Pražský hrad, právě teď! Prezident republiky Miloš Zeman přijal předsedu vlády Andreje Babiše. https://t.co/NW7nSIsEe2 oblíbit odpovědět

Média minulý týden upozornila na to, že po nástupu do funkce ministr Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit. Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá „za korunu“, uvedl. Babiš i poté řekl, že Arenberger musí vše vysvětlit.