Zeman prý na Hrad nepozval pouze ty, kteří pozvání veřejně odmítli

PRAHA Na oslavy státního svátku na Pražském hradě 28. října nebyli podle prezidenta Miloše Zemana pozváni jen ti, kteří veřejně pozvání odmítli. Zeman to ve čtvrtek uvedl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Stejně by se podle Zemana všichni zákonodárci do Vladislavského sálu, kde se oslavy konají, nevešli.

Na oslavy nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří jsou vůči Zemanovi kritičtí, nebo při volbách prezidenta podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobně Hrad za dobu, kdy je prezidentem Zeman, postupoval při minulých oslavách.



„Nejsou, jak se někteří domnívají, zváni všichni poslanci a všichni senátoři. Vzhledem k tomu, že se zvou i velvyslanci a další osobnosti, tak by se do Vladislavského sálu vůbec nevešli,“ prohlásil Zeman. „A je obecná pravda, že nezveme pouze ty lidi, a je jich celkem málo, kteří veřejně pozvání odmítli. Když někoho pozvete, a on vám nepřijde, tak už ho podruhé nezvete,“ doplnil.

Pozvání nedostali Čunek či Papoušek

Ze dvou stovek poslanců nebylo podle čtvrteční ankety České televize mezi zákonodárci pozváno devět. Televizi 179 poslanců potvrdilo, že pozvání dostalo, a zbylí zatím ještě nevědí, zda byli pozváni. ČT řeklo 81 poslanců, že na oslavy na Hrad z různých důvodů nepřijdou, 91 potvrdilo, že půjdou, a zbylí nejsou rozhodnuti, nebo neodpověděli. Ze senátorů nebyli pozvání podle serveru Aktuálně.cz například Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL), Václav Chaloupek (hnutí Občané Patrioti) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Z 81 členů horní komory Parlamentu většina, celkem 54, řekla ČT, že na Hrad nepřijde. Jen 16 senátorů potvrdilo, že půjde, a zbytek se jasně nevyjádřil.



Sněmovna již poslala na Hrad dopis kvůli tomu, že prezidentská kancelář část poslanců nepozvala. Ve čtvrtek o tom informoval předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). V dopise žádá o zjednání nápravy. Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov označil kritiku ze strany zákonodárců, kteří na Hrad nepřijdou, za politickou exhibici.

Prezidentská kancelář již v roce 2014 po nástupu Zemana do funkce hlavy státu nepozvala na oslavy 28. října některé rektory, se kterými měl v minulosti spory.