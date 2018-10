Zeman ‚půjčil‘ Ovčáčka Mlsné tygřici. Kandidátka do Senátu Holovská našla rádce, se kterým si i zatančí

Teplice Věděli jste, že prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pochází z rodiny věštců? Jeden z jeho předků byl legendární astrolog Emanuel Šimandl. Narodil se na Vánoce 1899, ve stejný den o­ 72­let později zemřel. „Datum smrti si vyvěštil,“ prozradil Ovčáček. Jeho praprastrýc prý dokonce astrologicky doložil, že Ježíš Kristus skutečně existoval.



Informace, z nichž jde hlava kolem, se dozvěděla zhruba padesátka lidí, kteří včera dorazili na „sousedské setkání“ s jedním z­ lidí nejbližších hlavě státu. Akci moderovala Terezie Holovská. Politička, která sama sebe tituluje „Mlsná tygřice“, se pokoušela už loni získat podporu pro kandidaturu na Hrad. Nyní usiluje v Teplicích o zvolení do Senátu za Zemanovce, stranu spřízněnou s hradním pánem. Debata s Ovčáčkem tak byla předvolební akcí.

„Pan mluvčí mi tak trochu radí s kampaní,“ říkala Holovská LN zhruba před dvěma týdny, poté co dorazila konzultovat na Hrad. Výsledek jejich porady byl vidět ve středu večer v teplické restauraci Aladdin. Ta je sama o sobě zajímavá. Ač nese jméno jednoho z hrdinů arabských pověstí, před několika lety byla podpisovým místem petice namířené proti islámu. Na návštěvě tu byl známý rybář Jakub Vágner i premiér Andrej Babiš.

Fotografie z návštěvy premiéra i­ televizní celebrity visí v teplické restauraci Aladdin na čestném místě. Podnik se jimi chlubí i na svém webu. Hned vedle snímku zachycujícího další místní kratochvíli – večery s obsluhou nahoře bez.

Jiří Ovčáček dorazil krátce po páté hodině večerní. V sále tou dobou zněl hit Tereza, pravděpodobně k poctě kandidující Holovské. Hradního mluvčího přivítal nadšený potlesk. „Kafíčko a minerálku, co jste si objednal cestou, vám už nesou,“ potěšila ho uchazečka o křeslo v ­Senátu.

Ovčáček se hned na úvod omluvil, že má čas jen do půl sedmé. „Pak spěchám na oslavu narozenin mojí babičky.“ Právě od ní se prý dozvěděl o nevšedním talentu svého prapředka Šimandla.

Vařečka na nenažrané politiky

Celý večer tak trochu připomínal televizní Všechnopárty. Holovská se ukázala jako solidní moderátorka. Hosté v sále se tak dozvěděli třeba to, že prezident nerad používá mobilní telefon. Pokud volá například Angele Merkelové, spoléhá na pevnou linku a ­hovor je dopředu velice pečlivě diplomaticky naplánován.

Šlo ale o předvolební akci Terezie Holovské, která si jako symbol své kampaně zvolila vařečku. „Je to vařečka na nenažrané politiky,“ pronesla uchazečka o Senát. Místo vlády politiků je prý potřeba nastavit vládu lidu. Demokracii označila za bludičku, která může lidi svádět z cesty.

Na svou podporu pozvala do sálu restaurace Aladdin velké množství blízkých. Promluvila i­ její matka: „Ta moje Tereza je taková zvláštní, ale jinak hodná a ­pracovitá,“ řekla.

Holovská se netají svým příklonem k duchovním naukám. Jedním z hostů byl i věštec, jenž se prezentuje pod jménem Stanley Bradley. Tvrdí, že radí i premiérovi Andreji Babišovi. „Byl jsem s­ ním na tom jeho Brabčím hnízdě, tvořili jsme budoucnost podle mých představ,“ řekl Bradley posluchačům.

Alternativní směr večera podtrhl i jeden z darů, které Jiří Ovčáček obdržel s tím, že ho má předat prezidentu Zemanovi. „Je to orgonitový jehlan pro Pražský hrad,“ charakterizovala dar Holovská. Pomůcka, jíž obvykle bývají kameny zalité v křišťálu, sice nepochází od Holovské, ale iniciovala její pořízení.

Během večera se hradní mluvčí s nevšední kandidátkou krátce dostal i do tanečního víru.

Se souhlasem prezidenta

Není rozhodně zvykem, aby státní úředníci zasahovali do politických kampaní. Ovčáčkova iniciativa může být vnímána kontroverzně. Už v průběhu debaty s občany však mluvčí řekl, že jedná se souhlasem Miloše Zemana. „Problém s tím nemá. Jak jsem řekl, panu prezidentovi jsem to samozřejmě dopředu oznámil. Navíc, a to je pro mě důležité, nejde o podporu politické strany, ale konkrétní osobnosti, kterou znám a vážím si jí,“ řekl Ovčáček LN po skončení debaty.

Na setkání dorazil i předseda Zemanovců Lubomír Nečas. Do Teplic přijel ze Zlína a bezprostředně po ukončení akce nastoupil cestu zpět na Moravu. Ovčáčka chválil pro jeho rétorické schopnosti. „Říkal jsem mu, aby to vzal. Nechtěl,“ řekl LN Nečas. Mínil tím svůj post předsedy Strany práv občanů, který by prý rád předal o řádku let mladšímu mluvčímu.